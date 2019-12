José Chlimper: reprograman audiencia de comparecencia con restricciones en su contra

El Poder Judicial reprogramó para el 20 de enero del 2020 la audiencia de evaluación del pedido de comparecencia con restricciones contra José Chlimper, exsecretario de Fuerza Popular, que fue requerido por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato.

De acuerdo a información judicial, la cita se realizará a las 15:00 horas, en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado.

#Ahora. Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado posterga para el lunes 20 enero, 15:00, audiencia de comparecencia restringida contra #JoséChlimper, investigado por pertenecer a una organización criminal en agravio del Estado. pic.twitter.com/tKqFHOdmeD — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 10, 2019

Según el Ministerio Público, Chlimper Ackerman estaría implicado en una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular. Es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal, lavado de activos, falsificación de documentos privados y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Con base en declaraciones de colaboradores eficaces y documentos incautados, Pérez Gómez sostiene que el fujimorista tuvio participación en el manejo de los fondos de las campañas presidenciales de la la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de 2011 y 2016, así como en la rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Chlimper Ackerman, en la campaña de 2011, habría entregado 210 000 dólares a Hugo Delgado Nachtigall, exgerente general de RPP, sin declarar el origen del dinero.

Y en 2016, el miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en su condición de secretario general del partido fujimorista, presentó información falsa ante la ONPE.

“Luego que el fiscal Pérez me mencionara en una audiencia hace un año, en 3 oportunidades le he solicitado me dé acceso al expediente y tome mi declaración preliminar para recabar mis descargos. No lo hizo. Ha dispuesto investigación preparatoria sin una mínima investigación preliminar”, fue la respuesta de José Chlimper ante el requerimiento de José Domingo Pérez.