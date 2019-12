Eloy Espinoza Saldaña: “No tengo temor en plantear disculpas”

Ante el pleno del tribunal, la secretaria general dijo que había sido humillada verbalmente y que recibió insultos de parte suya.

Hemos tenido, el día martes, una discusión áspera en la cual en ningún momento le he faltado el respeto. He dicho que me parece mal que en algunas actuaciones haya mentido, que no esté haciendo lo que le corresponde en el cargo, y que lamento que esto no sea reflejo de lo que fue el comportamiento siempre de su padre, con el cual yo he trabajado y considero un gran señor. Y allí quedó. Una conversación áspera puede tenerla usted discutiendo con otra persona. No tengo más elementos de juicio porque del pleno no me ha llegado nada, ninguna anotación, y si se ha sustentado esto en el pleno, ha sido el día que no he estado, por lo cual me parece que hasta por mínimo derecho de defensa, la cosa no es justa ni proporcionada. Alguien hace una afirmación, la suelta, busca el contacto con un medio como el de usted, y ahora yo me entero que usted ya está haciendo una nota que lo único que me permite es hacer un descargo sobre una situación cuyos cargos en rigor no conozco.

No entro al detalle del diálogo que sostuvieron, sino a la acusación de fondo: que habría habido agresión.

Una cosa es una conversación que puede haber sido áspera con alguien a quien le señalas que miente y que no cumple con su trabajo y otra cosa es una lógica de maltrato. Yo puedo acreditar con testigos algunas de las situaciones de mentira que ella plantea, y me parecería que lo justo es que yo pudiera hacer un descargo y que no se haga una nota en la cual se pone en riesgo mi prestigio personal, sin que yo tenga la debida posibilidad de protegerme.

No tenemos declaraciones de la señora Távara.

¿Y cómo ha llegado esta información a su poder?

Con fuentes que tienen acceso a lo que se dijo en el pleno.

Entonces hay gente interesada en el pleno a pasar un mensaje en mi contra sirviéndose del asunto de la señora Távara. ¿Eso es lo que debo entender?

No.

¿Pero cómo se entera usted de esto? Está más enterado que yo. A mí no me ha llegado ningún documento, ninguna indicación formal del pleno sobre el tema, y a usted le dicen que hay una situación como esta. Mire lo que está pasando aquí, no seamos inocentes de cómo están las cosas en el tribunal.

Al margen de los problemas internos del tribunal, si lo que se dijo el jueves es cierto es muy delicado, por no decir grave.

En primer lugar, no he insultado a nadie. ¿He tenido una conversación clara y directa y por momentos áspera con esa persona? Sí. ¿Tengo muchos temas que recriminarle? Sí. Pero ni esa persona ni nadie, hasta este momento, me han hecho llegar alguna documentación. Ignoro qué se ha dicho en el pleno, ignoro si se me hizo algún cargo, y si ocurrió creo que debió tenerse la prudencia de esperar a que yo estuviera para plantearlo, y sabiendo el presidente que yo no iba a asistir por razones de salud. No tengo temor en plantear disculpas si alguien se ha sentido herido por mis comentarios, pero no considero haber hecho nada que agreda o falte el respeto a nadie. Tengo una hoja de servicio impecable, por más que mucha gente la haya querido ensuciar, por defender posiciones en contra de la corrupción y de la violación de los derechos y de la institucionalidad. Y mi trato siempre ha sido, con el personal a mi cargo, un trato claro, sí, pero nunca de maltrato. Como podrá comprender termino contrariado, herido, golpeado, por unas afirmaciones que no se ajustan a la verdad.