La última encuesta nacional sobre percepción de la corrupción, publicada hace pocos días, colocaba a este problema como el segundo de más importancia para el país, solo después de la inseguridad. A nivel político, sin embargo, parece ser el más grave de todos. Al menos, eso es lo que encontramos al revisar los procesos judiciales que afrontan los candidatos al próximo Congreso.

Según la plataforma digital ‘Candidatos 2020’, presentada ayer por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 82 aspirantes al nuevo Parlamento registran procesos penales vigentes, 74 de ellos por delitos de corrupción. Una cifra importante de los más de tres mil candidatos sobre los cuales el electorado emitirá su voto el 26 de enero.

Otro dato relevante es el de las agrupaciones políticas con más procesados por corrupción. Estas son Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP), con 7 y 6 investigados, respectivamente. Algunos nombres que destacan por ambos partidos son el del exgobernador regional de Loreto Fernando Meléndez Celiz (APP) y el del congresista disuelto Mártires Lizana Santos (FP).

Ningún partido se salva

Un detalle que no debemos ignorar es que, de las 22 agrupaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo una no registra procesados por delitos de corrupción: el Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap). Pero no, estimado lector, no se haga ilusiones. Ni siquiera los discípulos del profeta Ezequiel Ataucusi están libres de pecado.

El candidato del Frepap por la región Cajamarca, César Augusto Jara Quispe, afronta dos procesos por tráfico ilícito de drogas (TID), uno de ellos en la modalidad agravada de este delito. Junto a Jara, completan la lista de investigados por TID, Fabiola Ganoza Nieto (Perú Nación), Javier Darío Rodríguez Maceda (Perú Patria Segura) y Miguel Francisco Cordano Rodríguez (Todos por el Perú).

Aunque en menor medida, otros delitos penales por los que son investigados algunos candidatos al Congreso son lavado de activos (3) y terrorismo (1).

Por lavado de activos están el excontralor Edgar Alarcón Tejada, candidato de UPP por Arequipa; el exalcalde de Carmen de La Legua Daniel Lecca Rubio y el exalcalde de Querocotillo Moisés González Cruz, candidatos de APP por Callao y Cajamarca, respectivamente. En tanto, el único procesado por terrorismo es Guillermo Bermejo Rojas, candidato por Lima del partido Perú Libre.

Al alcance de todos

La información mencionada es verificable a través de la plataforma ‘Candidatos 2020’, un aplicativo que funciona desde ayer (lunes) y que consolida información suministrada por el Poder Judicial, el JNE, Reniec, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Ministerio de Justicia (Minjus).

“Esta plataforma lo que busca es brindar información adicional a la que ya tiene la ciudadanía. Lo interesante es que el electorado podrá encontrar las hojas de vida de los candidatos, pero además sus procesos penales en curso, reporte de deudas y hasta sanciones administrativas”, destacó Susana Silva, titular de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.

Al lanzamiento de esta plataforma digital asistieron la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla; el jefe del Reniec, Bernardo Pachas; el gerente general del Poder Judicial, Mariano Cucho; y el presidente ejecutivo de Servir, Juan Martínez Ortiz. Se puede acceder al portal a través de la dirección www.gob.pe/candidatos2020.