Odebrecht niega haber exportado corrupción

El empresario Marcelo Odebrecht ofreció una entrevista al diario Folha de Sao Paulo de Brasil, la primera que concede desde su detención el 19 de junio del 2015 y luego de salir de prisión.

Odebrecht recuperó su libertad en diciembre del 2017 y cumple actualmente un arresto domiciliario en régimen semiabierto, que le permite salir de casa durante el día, con un tobillo electrónico.

Habló de su rutina actual, las inversiones del grupo en América Latina como parte de la geopolítica de Brasil y los proyectos financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

Aunque, según Bruna Narcizo, la periodista que lo entrevistó, el empresario se negó a hablar del caso Lava Jato y la política interna de Brasil.

Todos nos culpan

En la conversación, Marcelo Odebrecht señala que solo asiste a las oficinas de la constructora para temas muy puntuales y que su rutina está dedicada a hablar con los abogados por los procesos de colaboración y a reencontrase con amigos y familiares.

Afirma que Odebrecht podría seguir trabajando en otros países, pero la "neblina" que se ha creado al rededor de sus negocios no lo permite porque "todos terminan teniendo miedo".

“Por la forma en que se lanzó Lava Jato parecería que Brasil es el país más corrupto del mundo y que las empresas brasileñas exportaron corrupción. Eso no es cierto. Pero nuestros competidores en el mundo lo han aprovechado. Varios países culpan a Odebrecht”, indicó.

Dijo que la expansión internacional de su empresa fue favorecida por el interés geopolítico de Brasil y sus gobiernos de tener presencia en otros países.

“Diría que en estos 20 años solo una expansión tuvo una iniciativa por parte del Gobierno brasileño y que, a pesar de la lógica económica detrás de esto, tuvo una motivación ideológica y geopolítica, que era Cuba”, anotó.

"En todos los países -continuó-, fuimos por nuestra iniciativa, ganamos los proyectos y buscamos exportar bienes y servicios desde Brasil. Precisó que solo en Cuba, el expresidente Lula les pidió desarrollar algunos proyectos.

Los viajes de Lula

"Evaluamos las oportunidades e identificamos que lo mejor, económicamente y desde el punto de vista de exportar servicios desde Brasil, era hacer un puerto en Cuba", respondió.

Subrayó además que no hubo interés gubernamental para otros proyectos en otros países. "El único país en el que nos dimos cuenta de que había una mayor buena voluntad, un esfuerzo del Gobierno para ayudar a aprobar un crédito del BNDES fue sobre Cuba", enfatizó.

Refirió que los viajes de Lula le generaron un dilema al personal de Odebrecht, pues a los países que visitó llevó a otras empresas brasileñas, generándoles competencia.

"En la mayoría de países (dónde operaba Odebrecht) llevamos más de diez años, 20 años. Mucho antes que Lula, y éramos la única empresa brasileña", aseveró.

Explicó que entonces, por un lado, querían beneficiarse del viaje de Lima para mejor su capacidad operativa, pero por otro les llevaba la competencia brasileña, que antes no tenían.

"Pero, -añadió- cuando llegó Lula, no solo estaba defendiendo a Odebrecht. Trabajamos duro, pasamos notas a Lula. El personal de Lava Jato encontró varias de mis notas. Vivimos este dilema porque Lula era un buen macro, pero en el micro trajo la competencia brasileña".

Financiamiento

Sobre la concentración de inversiones financiadas por el BNDES en Latinoamérica, dijo que esto sucedió porque, en general, los países desarrollados no buscan financiamientos enlazados a obras.

“Buscan financiamiento y luego contratan las obras. Los clientes de América Latina y África solo pueden acceder a mejores condiciones de vencimiento e interés, a través de financiamiento de bancos, líneas o agencias que otorgan el financiamiento, si los bienes y servicios se exportan desde sus países”, explicó.

Marcelo Odebrecht negó que el BNDES financiara a la empresa constructora. Dice que dicho banco financió a países que compraron los bienes y servicios que exportó Odebrecht, por lo que el dinero no fue para ellos, sino para sus proveedores. También rechazó que los fondos entregados por el BNDES hubieran ido directamente al pago de sobornos.

"No diré que puede no haber un acto específico de ilegalidad. Cualquier proyecto en el mundo puede estar sujeto a cierta ilegalidad, pero esto no tiene que ver con el programa de financiamiento", aseguró.

El empresario dijo que ningún proyecto financiado por el BNDES tuvo algún problema de incumplimiento de pago. “Ningún Gobierno en el que operamos incumplió. Ahora, después de Lava Jato, con la destrucción que se ha hecho de nuestra imagen, es difícil para nosotros quedarnos para pagar los financiamientos”.

“Nos pidieron una reserva para campaña y cedimos”

- Marcelo Odebrecht indicó que Odebrecht ayudó a Venezuela a ingresar al Mercosur para favorecer la política exterior y disminuir las posibilidades de incumplimiento de algún financiamiento.

- Señaló que en cuanto financiamiento solo un acto ilícito al aprobarse una línea de crédito de Brasil a Angola. Indicó que los ministros del Partido de los Trabajadores, Paulo Bernardo y Antonio Palocci, les pidieron realizar un aporte de campaña, pues serían los principales beneficiarios del aumento de la línea de crédito.

- “Pero esta característica surgió de nuestro resultado y no representó ningún daño, ni para el país, ni para el BNDES. En el contexto de esta negociación, el Gobierno brasileño trató de asegurarse de que reservamos un recurso para la campaña y cedimos”, enfatizó.