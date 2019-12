Dos revelaciones en torno a el disuelto excongresista Jorge del Castillo han sido reveladas este fin de semana. La primera lo vincula al caso narcoindultos y el segundo a un pago irregular a su asesora.

RMP recordó que durante el gobierno de Ollanta Humala se instaló la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada, la cual se encargaba de investigar el segundo mandato de Alan García.

“Se habían conmutado indultos a más de 5 mil sentenciados y, en ese momento, el universo de sentenciados era de 15 mil personas, es decir, significaba una revisión de un tercio de condenados del Perú”, indicó.

Asimismo, sostuvo que se sospechó que los indultos fueron vendidos, sin embargo, la excusa del gobierno aprista fue bajar el hacinamiento de las cárceles. Además, agregó que el exnarcotraficante Carlos Butrón Dos Santos, alias ‘Brasil’, es un testigo fundamental en el caso, quien en su momento decidió colaborar con las investigaciones, pero luego se fue del país.

“IDL Reporteros ha conseguido grabaciones de una reunión en una oficina de Jorge del Castillo donde habla con otros apristas y se discute cómo van hacer para que este testigo cambie lo que tenía que decir en ese caso”, explicó.

La conductora de RTV especificó que ‘Brasil había sindicado a personajes importantes del APRA como Nava, Quesquén y Del Castillo.

Por otro lado, se refirió a las revelaciones de Dianne Monge, quien ha manifestado que un pago como asesora de Del Castillo, cuando no se encontraba en el país, fue autorizado y no un error administrativo como el exparlamentario señaló.

“Jorge del Castillo no es un congresista nuevo ni un novato. No se contrata a alguien que no está en territorio nacional, entonces muy mal fin de semana para él”, concluyó.

