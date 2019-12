Edmer Trujillo: Mi cargo está a disposición de Vizcarra

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo manifestó que su cargo está a disposición, frente a la revelación del pago presuntamente irregular de 41 millones 869 de soles que el titular habría hecho a un consorcio que ejecutaba la construcción del Hospital de Moquegua.

Esta denuncia, observada por la Contraloría General de la República, está basada en la transacción que involucra a Trujillo cuando él laboraba como gerente de Moquegua, mientras que Martín Vizcarra era gobernador de la región.

Tras el anuncio Trujillo aseveró que quien dispone de los cargos de los ministros es el jefe de Estado “El cargo de ministro, el mío como cualquier otro, es un cargo que está siempre a disposición del presidente para las decisiones. Sin embargo, yo estoy ahorita preocupado por avanzar en los proyectos que debemos dar celeridad”, señaló.

Asimismo, expresó que poner en la palestra aspectos como esta denuncia “seguramente generan incomodidad, fastidio y alguna afectación”, a esto agregó que Vizcarra tiene la decisión final.

El titular del Ministerio de Transportes también explicó que este tema investigado por la Contraloría ya fue archivado dos veces desde la Fiscalía. Sin embargo estaría a disposición de las citaciones si se reabre el caso.

“Si esto constituye nuevos elementos para la Fiscalía y deciden iniciar investigación, que me parece que tienen que hacerlo, si nosotros somos convocados no hay ningún problema. He asistido a todas las citaciones desde enero del 2015″, destacó.

A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos aseguró que Trujillo debe explicar a detalle la relación que tiene con las investigaciones en las que se le están implicando.

“De parte del presidente y de los ministros involucrados se tiene que hacer un desprendimiento, se tiene que acudir a todas las convocatorias y esclarecer los hechos”, manifestó Zeballos.