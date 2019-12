El excongresista del Apra Jorge del Castillo coordinó acciones para ocultar una irregularidad pasible de ser delito surgida a raíz del cobro de la remuneración de una presunta trabajadora fantasma en marzo de este año.

En dicho mes, se difundió la noticia del cobro del sueldo de una asesora del aprista en la Comisión de Defensa Nacional, pese a que esta se encontraba fuera del país. Entonces se dijo que el pago había ido a una supuesta trabajadora inexistente.

Sin embargo, ahora, nueve meses después, la misma exasesora de Del Castillo en el Congreso, tras volver de España, en donde se encontraba estudiando una maestría, compartió a través de un reportaje en Panorama su versión de la historia, con audios que evidencian el modo en que el aprista intentó ocultar la situación para no salir perjudicado.

Del Castillo: “Déjame explicarlo de alguna manera”

En marzo de 2019, el nombre de la exasesora parlamentaria Diana Monge Berrocal, que laboraba en el despacho del aprista Jorge del Castillo, se hizo conocido debido a que el Congreso de la República emitió su remuneración del mes de enero de este año pese a que ya no se encontraba en el Perú.

Por aquel entonces se informó que la joven de 26 años, que trabajó bajo las órdenes de Del Castillo, solo había laborado en el despacho del aprista hasta diciembre de 2018. Ello, sin embargo, no es verdad, según contó la misma exasesora en un reportaje emitido este domingo por Panorama.

“Él sabía que yo de todas maneras me tenía que ir a España, desde que yo entro a trabajar", afirmó Monge. “Él sabía, porque, obviamente, una matrícula allá es desde mucho antes, tenemos que llevar un proceso de postulación y todo eso”, afirmó.

"Él lo sabía, pero el día que tengo la visa, le digo ‘mis clases comienzan el 14, hemos acordado que yo voy a trabajar hasta enero y tengo trabajos pendientes’. ‘Sí, es posible, Dianne, que vayas a trabajar y termines esos pendientes desde allá’. Así fue”, contó la exasesora de Del Castillo.

De acuerdo a la versión de la exasesora de Del Castillo, el disuelto exparlamentario aprista la autorizó para que continuara trabajando desde España, pese a que esto se encuentra prohibido.

Tras la denuncia, la Fiscalía le solicitó al aprista que remita un informe escrito explicando la situación. Entonces, el exparlamentario se puso en contacto con su exasesora para “coordinar” una estrategia a fin de evitar un eventual proceso que lo lleve, incluso, al desafuero, como el mismo exlegislador comenta con preocupación en los audios compartidos por su exasesora.

“Por eso te digo hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y no habrá ningún problema. Se atenúa todo. Si no se va a crear un lío grave por gusto”, le dijo en una oportunidad Del Castillo a su exasesora.

En una conversación, Monge increpa a Jorge del Castillo que él la autorizó para trabajar desde España durante el mes de enero, y este reconoció que “no estaba bien”.

Sin embargo, el aprista se apresura a remarcar que “no lo van a aceptar así”, por lo que le pide que lo deje explicar “de alguna manera” la situación.

“Yo lo voy a arreglar”, le dijo entonces el exparlamentario.

“Me denuncian y me sacan del Congreso. ¿Eso es lo que quieres?”

La manipulación de Del Castillo tuvo efectos en su exasesora, quien mientras continuaban con sus estudios en España, permitió que el exlegislador se hiciera cargo del tema, consiguiendo que la Fiscalía archivara el caso en su contra, misma suerte que corrió la investigación que se le había abierto en la Comisión de Ética.

“Me denuncian a mí penalmente y me sacan del congreso y se acabó la historia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Así quieres que acabe? Creo que no merezco terminar mi vida de esa manera”, le dijo en una oportunidad el aprista a su exasesora, según los audios que esta compartió.

“Yo lo grabé y ahí están las pruebas, las pruebas de nuestras conversaciones que hemos tenido, donde el me pide que lo iba a solucionar. Que no meta la pata, esas cosas. Para mí también ha sido difícil tomar la decisión y estar acá sentada, enfrentándome a una verdad entre comillas que se dijo”, señaló en su defensa la exasesora Monge Berrocal.

La coartada

Inmerso en la situación debido a las repercusiones que podría tener, el aprista Del Castillo, de acuerdo a lo que se desprende de los audios, ideó un modo de extinguir la acción penal que se le podría imputar partiendo de la explicación del ex oficial mayor del Congreso José Elice, ahora candidato a las Elecciones 2020 con el Partido Morado.

Refiriéndose a una entrevista a Elice en Panorama en la que le preguntaban si era viable que una asesora del Congreso trabaje desde el extranjero, a lo que respondió que no era posible, Del Castillo sostuvo que “no van a entender bajo ninguna circunstancia que tú has rematado un trabajo que estabas haciendo”.

“Estoy pensando cómo hacer”, le dijo entonces Del Castillo a su asesora.

Pese a que Monge Berrocal le pidió al aprista que dijera la verdad, es decir, que la había autorizado a concluir el trabajo desde el extranjero, Del Castillo insistió en que eso le “complicaría” la vida.

“Van a decir que eso está prohibido. Está prohibido pues, no se puede”, le dijo en su momento el exparlamentario. “Vas a cometer un error y me vas a complicar la vida a mí por gusto, por gusto. Y yo creo que no merezco que me hagan daño”, le dijo en otra ocasión.