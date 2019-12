El excongresista Jorge del Castillo es cuestionado luego que se difundan los audios en los que se demuestra que mintió, autorizó un pago prohibido a su entonces asesora Dianne Monge Berrocal, e intentó manipularla para ocultar el hecho.

Su extrabajadora fue quien facilitó las grabaciones que fueron difundidas el último domingo en Panorama, el mismo programa de televisión que denunció la remuneración irregular en marzo de este año. Sin embargo, este hecho no fue investigado por el Congreso con votos en contra de Fuerza Popular.

Blindaje a Jorge del Castillo

El aprista Jorge del Castillo fue denunciado por el ciudadano Dante Gastelo ante la Comisión de Ética del Parlamento, la que fue debatida en el grupo de trabajo el 8 de abril.

No obstante, con una participación de solo 8 integrantes se impusieron los votos de los legisladores de Fuerza Popular, bancada que era mayoría en el Congreso.

Los votos contra el inicio de la investigación a Del Castillo, fueron de los fujimoristas Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento y Úrsula Letona. En abstención se pronunciaron Mauricio Mulder, compañero de bancada, Eloy Narváez , de Alianza Para el Progreso y Milagros Salazar, también de Fuerza Popular.

Los únicos que votaron a favor de que se investigue al aprista fueron Hernando Cevallos, de Frente Amplio, y Janet Sánchez, quien era presidenta de la comisión y entonces perteneciente a la bancada Peruanos por el Kambio. Tras este hecho, el caso se archivó y no se volvió a tocar más de tema.

Mentiras de Jorge del Castillo

El entonces congresista aprista Jorge Del Castillo sostuvo que el pago indebido a su exasesora fue un “error” administrativo de su despacho el no informar a la administración del Parlamento sobre el cese a las funciones de la abogada.

“Por un error involuntario de la administración de mi despacho, se omitió informar a la administración del Congreso el cese de dicha empleada al 31 de diciembre de 2018. Este error atribuible a mi despacho, que no compromete a la administración del Congreso, motivó que se abonara las remuneraciones de enero de 2019 sin corresponder. No existe ningún abono correspondiente a febrero de 2019”, dijo en un comunicado.

Además, responsabilizó por la irregularidad sucedida a su personal: “Una cosa es saber (sobre las irregularidades) y no hacer nada, y otra cosa es no saber. (La responsabilidad) es de personal administrativo de mi propia oficina. No quiero hacer parecer como que la cosa se rompe por el lado débil [...] Se van a tomar decisiones internamente” concluyó.

Aseguró que realizó un deposito a la cuenta del Legislativo para reponer el sueldo que cobró su exasesora. Además, luego que se rechazó el inicio de investigaciones en su contra, Jorge Del Castillo negó haber conversado previamente con Fuerza Popular para que lo ayuden con su caso.