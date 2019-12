Elecciones 2020: candidatos por Lima no declararon ingresos económicos

Elecciones 2020. A menos de dos meses para los comicios congresales existen postulantes que aún no registran sus ingresos económicos en sus hojas de vida presentadas al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro.

De acuerdo a Perú 21, la información consignada en las 22 nóminas inscritas en Lima registra que de los 786 postulantes aptos para seguir en carrera hasta el momento, 144 no dan a conocer cómo generan el dinero para sus gastos.

Según el citado medio, partidos como el Frepap, Perú Nación, Perú Patria Segura, Unión por el Perú y el PPC son los que tienen mayores número de vacíos en las hojas de vida de sus postulantes al Congreso.

Por ejemplo, 33 de los 36 que buscan una curul por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) no indicaron su remuneración percibida el año pasado. Solo el número uno de su lista, Raymunda Quincha, registró tener tres casas (dos en Lima y una en Loreto).

En el caso de Perú Nación (PN), el partido tiene a 21 candidatos que no consignaron su información económica en su declaración jurada, mientras que Perú Patria Segura (PPS) y Unión por el Perú (UPP) llevan, cada uno, a ocho postulantes con la misma situación.

Otro caso es el Democracia Directa que también tiene siete casos de omisión de ingresos. Asimismo, Alianza Para el Progreso (APP) de César Acuña cuenta con seis postulantes que no declararon esa información, entre ellos la exministra de la Mujer Carmen Omonte.

Las organizaciones Contigo (C), Solidaridad Nacional (SN) y Perú Libre (PL) también tiene en sus filas a seis candidatos por partido que no declararon sus ingresos, como Guillermo Bermejo (PL). De igual modo, la evasión de dicho registro se repite en Fuerza Popular (FP), Frente Amplio (FA) y el Partido Aprista Peruano (PAP), donde hay cinco postulantes que no colocaron cómo generan su dinero.

Otros partidos con la misma condición son Todos por el Perú (TPP) y Vamos Perú (VP) con cuatro candidatos que no declararon sobre sus ingresos. Por último, aparece Renacimiento Unido Nacional (Runa) con tres postulantes que también omitieron dicha información. También en Somos Perú y el Partido Morado se detectó a dos candidatos por cada uno y en Avanza País hay uno con la misma falta.