Audios difundidos por Panorama revelan que el exparlamentario del Apra Jorge del Castillo mintió y sí autorizó el pago irregular de enero de este año, en favor de su entonces asesora Dianne Monge, a pesar de que esta última ya vivía en España.

Como se recuerda, cuando se hizo pública esta irregularidad, Del Castillo argumentó que su exasesora cobró su sueldo del mes de enero del 2019 debido a un error administrativo, pues ya había dejado de trabajar con él en diciembre del 2018.

Sin embargo, Jorge del Castillo es puesto al descubierto por Monge. La joven abogada de 26 años afirma que el exlegislador aprista sabía y autorizó su pagó de enero, pues el acuerdo fue que ella iba a seguir trabajando desde España.

Según los audios, tras difundirse el hecho, el aprista le pidió a la exasesora no decir nada y dejar que él arregle todo. Su versión ante los medios fue que solo se trataba de un error administrativo.

La exasesora lo desmiente en la entrevista con Panorama: "Que las cosas queden muy claras: yo sí trabajé con su autorización y con conocimiento del congresista, y él dio a conocer al despacho y el despacho lo sabía. Y no fue un error administrativo".

Para subsanar estos hechos, Del Castillo optó por la devolución de 5297 soles con dinero de su bolsillo. Pero para evitar dejar huella, buscó a un familiar de Monge en Barranca para pedirle que firme un papel, maquillando una supuesta devolución a nombre de la exasesora.

"Vas a cometer un error (si dices que yo te autoricé) y me vas a complicar la vida a mí por gusto, por gusto. Y yo creo que no merezco que me hagan daño", dice Del Castillo en otro de los audios.

Con la devolución del dinero por cuenta propia, el aprista evitó ser investigado por la Fiscalía. Cuando fue consultado sobre el tema por Panorama, solo dijo que ya no es congresista.

Aquí también hubo blindaje naranja

Cuando este caso fue reportado ante la Comisión de Ética del Congreso, la investigación no prosperó gracias al apoyo de Fuerza Popular.

Votos en contra de la investigación: Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento, Úrsula Letona, y los votos en abstención fueron de Mauricio Mulder (Apra) y Eloy Narváez (APP).