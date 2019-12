Ana Cecilia Lucana: “Voy a demostrar que con la juventud sí se puede”

¿Por qué quieres ser Congresista?

Porque me cansé de ver con indignación y de brazos cruzados cómo se roban nuestros sueños. Me moviliza un profundo amor por mi tierra. Me preparé política y académicamente para servir a mi país, desde donde me toque. Conozco las diferentes realidades de mi región y me debo a la gente. Tengo una responsabilidad institucional, porque vengo de un partido serio, y una responsabilidad generacional, de hacer las cosas bien, para generar más oportunidades a jóvenes y mujeres. Quiero romper esos mitos que nos excluyeron a los jóvenes de los espacios de poder. Voy a demostrar que con la juventud sí se puede.

¿Cuál es la expectativa de los jóvenes cusqueños respecto a la política en el país?

En el Cusco tenemos un lamentable ejemplo. Los últimos gobernadores regionales se encuentran en la cárcel por corrupción. Somos unas de las regiones con mayor pérdida económica a pesar de tener tantas potencialidades de desarrollo. Además, nuestras principales obras, por ejemplo, el Hospital Lorena están paralizadas. Nos encontramos indignados por como las autoridades tradicionales han conducido nuestra región.

¿Esto minó el deseo de los jóvenes a participar en Política?

Lo dudo, porque Cusco es cuna de la emancipación de América. Por nuestra sangre recorre la herencia de Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Tomasa Tito Condemayta. No en vano dicen que el sur es bravo. Y pienso que el sur es bravo no por lo confrontativo, sino porque somos un pueblo atento a los sucesos políticos, nos preocupamos e involucramos, queremos tomar carta en los asuntos.

La corrupción en el Cusco y a nivel nacional generó que se vea a los políticos desprestigiados. Hemos visto en el excongreso a personas que no debieron estar. En ese sentido ¿los jóvenes cusqueños harían un adecuado trabajo político?

Existe una nueva generación dispuesta a renovar el escenario político en nuestro país, sobre todo con ideas, con prácticas nuevas, devolviéndole el sentido noble a la política, de servicio, que ha debido tener siempre. Es hora de demostrar a la ciudadanía que los políticos no son los corruptos o los ladrones, sino que son personas honestas que también pueden dedicar su mejor talento para que la ciudadanía tenga mejor calidad de vida. Ese es nuestro objetivo, porque después de tanta decepción no podemos ser tan irresponsables de seguir por ese mismo camino.

¿Cómo asegurar que los jóvenes no resulten con las mismas prácticas de los viejos políticos?

Algo muy importante es la institucionalidad de los partidos políticos. Los jóvenes decepcionados por lo ocurrido anteriormente optaron por la militancia social, por el activismo. Pero es muy importante la ideología y formación desde una cantera, desde una casa partidaria, que enseñe los valores, la visión y la misión que se quiere ofrecer al país.

Estamos hablando de partidos políticos contados con los dedos.

Pero Partidos políticos que además de ofrecer formación política deben pedir rendición de cuentas y que se demuestre el trabajo en beneficio de la población. No se debe jugar con la esperanza de la gente, no podemos defraudar sus expectativas.

¿Cuáles son los temas prioritarios que deben debatirse en el nuevo Congreso?

Existe una agenda marcada. La reforma política y de justicia son vitales para sentar las bases democráticas al Bicentenario y marcar una lucha frontal contra la corrupción. Nuestras propuestas como Partido, son concretas, serias y realistas. Tenemos un Plan legislativo público, porque vamos a dar cuentas a la población sobre el cumplimiento y ejecución de nuestras propuestas. Queremos demostrar que en el país nadie tiene corona y que la justicia no depende de tu dinero y contactos, no vamos a permitir más blindaje e impunidad frente a los corruptos.

¿Qué otros aspectos?

El Congreso disuelto ha sido obstruccionista, incendiario y confrontativo, al punto de hacernos sentir avergonzados. Es hora de devolver la dignidad al Congreso y el Congreso a la gente, eliminando la inmunidad y los beneficios económicos y administrativos innecesarios que recibe, pero también, generando canales de comunicación y Audiencia Públicas para conversar con la ciudadanía, así podemos empezar a superar esta crisis de representación.

¿Cuáles son los proyectos mínimos que deben debatirse y aprobarse en el Congreso?

La inmunidad parlamentaria. La modificación de las reglas para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y altos funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial. Regular más el financiamiento de los partidos, entre otros. Además. existen temas muy puntuales para mi región como fortalecer la actividad turística, la agricultura, la educación y salud, que pueden impulsarse desde nuestras competencias como legisladores, sobre todo fiscalizando correctamente. Además vamos a impulsar agendas que nos corresponden representar como el tema juvenil, de género y de participación ciudadana.

Y dentro de la participación ciudadana es importante la de la mujer. ¿Hacia donde debemos ir en este aspecto?

Durante mucho tiempo la participación de la mujer fue postergada en nuestro país, y es lamentable que los referentes que tenemos no sean positivos.

Además pasó mucho tiempo para que la mujer active en política.

Así es y hemos necesitado de medidas; es más, esto no fue algo de buenas a primeras, sino que hemos luchado por medidas como la cuota de género que ahora es insuficiente porque vemos que se pone solo mujeres de relleno en las listas. Necesitamos mirar el tema de la paridad, no la progresiva que aprobaron en el Congreso, sino la paridad de 50 a 50 y la alternancia, que permita una efectiva participación de las mujeres. En dos legislaturas pasadas se archivó la Ley contra el acoso político a las mujeres y si no tenemos ese marco de protección no vamos a poder ejercer correctamente nuestros derechos políticos. Un 27% no nos representa. Nosotras debemos superar las barreras y demostrar nuestra valentía entrando a la cancha política para transformar las cosas.

El fujimorismo dice que no es necesario la cuota de género y tienen una posición diferente respecto a la participación de la mujer. ¿Estás de acuerdo?

Definitivamente no, porque no tenemos la cancha plana. Si miramos las estadísticas, no solo estamos subrepresentadas sino que aún existen muchas barreras para que nosotras podamos participar libremente en política. Desde esta asignación de la mujer a la casa, desde la poca flexibilidad para que la mujer pueda conciliar la vida en el trabajo con la vida familiar y la vida política. Los recursos económicos que muchas veces son más limitados para las mujeres, el mismo machismo, que es cultural en muchas personas, el acoso político, con todo ello es muy complicado para una mujer hacer carrera política. Incluso propondría que existan incentivos a los partidos políticos para que formen a mujeres, las capaciten para que luego tengan lugares de dirigencia. Nosotras somos el 40% en los partidos políticos, pero solo el 10% llega a cargos de dirigencia.

Estás postulando al Congreso por el Cusco con el Partido Morado

Sí, que es mi casa partidaria de formación, voy a dar la talla para representar a la población mujer y joven de mi región. Estamos postulando con el número 4, por el Cusco.

¿Y por qué el Partido Morado y no otro?

Porque es un partido escuela, que ideológicamente se ubica en el centro, que tiene cable a tierra y que ofrece una cara de renovación política, de igualdad de oportunidades, de derechos y deberes y de construcción de ciudadanía. Acorde a lo que los jóvenes esperamos ahora y a lo que el país requiere de cara a un siglo XXI, es el partido en el que mejor me siento identificada y que me ha permitido crecer como líder.