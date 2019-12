Federico Rosado - Docente

“La plata llega sola”, “juro por Dios y por la plata” y “plata como cancha para ustedes”.

La plata, el dinero. ¿Qué sería la vida si el dinero no existiera?

La plata y la política son una combinación perniciosa.

“Hay dos cosas importantes en la política. La primera es el dinero y no puedo recordar la segunda”, firmado por Mark Hanna, considerado, por si fuera poco, como el primer consultor político. Esto, por si acaso, lo dijo en 1895.

¿Qué no han hecho los políticos por dinero? Han mentido, adulterado, engañado y comprometido a sus hijos, esposa, mamá, papá y abuelito. Hasta han mandado a matar. Antes, durante y después de llegar al poder.

Hay “personas” preparadas para robar el dinero de todos los peruanos, son los tecnócratas. Son expertos en no dejar huellas, en desviar el dinero de manera legal, en hacer que la coima sea invisible.

En el caso de los congresistas, si bien el manejo del dinero público no es directo, pero hemos visto que, llegado el momento de decidir el presupuesto del país, se negocian obras para su aprobación parlamentaria; de manera que el congresista va y le pide su tajada al alcalde o gobernador regional.

Eso, aparte del precio del voto por una ley, contra una ley, por fiscalizar o no fiscalizar.

¿Usted elegiría al ladrón que le va a robar? De dónde cree que sale el dinero para obras; de dónde cree que salió el dinero con el que Odebrecht sobornó a presidentes, congresistas, jueces, etc. Es de su trabajo y del mío. Pueda que usted sea un taxista pirata y no pague impuestos, pero sí lo hace cuando va al grifo y compra petróleo. También cuando compra azúcar, arroz, pan o lo que sea. Y con esos impuestos se pagan los sueldos de todas las autoridades; lo cual sirve, asimismo, para construir pistas, puentes, veredas, etc.

El próximo 26 de enero, cómo no elegir a un ladrón.