Elecciones 2020. Su experiencia en el Congreso le permitió conocer la indiferencia y el cáncer que padece desde el 2014 la empujó a luchar por las personas con la misma condición.

Sobre incursión en la política

-¿Cuándo inicio su interés en la política?

La política me empezó a apasionar cuando formaba parte del Congreso y conociéndolo poco a poco más desde adentro se fue fortaleciendo mis ganas de incursionar en ese mundo […] El tiempo de alguna manera trajo consigo un tema complicado en mi salud y ello me llevo a experimentar la indolencia.

-¿Su enfermedad también influyó?

Yo he continuado con mi tratamiento oncológico y en ese camino también me di cuenta de la mentira de las empresas aseguradoras. Cuando te dicen, por ejemplo, que tienes una cobertura oncológica de 100% y a la hora que vas a hacer uso del mismo, simplemente no es así.

Sobre candidatura

-¿Es por esas experiencias que decidió postular en estas elecciones?

Claro. Esas experiencias por mi salud me motivaron a postular. Sin embargo, eso no depende de uno. Tú puedes tener las ganas de querer postular pero si no tienes la invitación de algún grupo político todo puede quedar en ganas.

-¿Se refiere a la invitación de UPP?

No sólo me llegó la invitación de Unión Por el Perú sino también de Perú Firme.

¿La llamaron de Perú Firme?

Me invitó el excongresista Daniel Salaverry. Nos reunimos y conversamos. Él tenía muy presente las cosas que yo había hecho para hacer valer mis derechos en ese escenario.

Propuestas

-De llegar al Congreso ¿qué es lo primero que hará?

Lo primero que pienso hacer es promover una ley para que ninguna institución pública o privada pueda dejar sin trabajo a su colaborador que trae consigo una enfermedad que no ha pedido […] Lo segundo es sacar otro proyecto de ley para que todas las personas diagnosticadas con cáncer estén cubiertas al 100%.

-He leído que está en contra de la inmunidad parlamentaria…

Así es.

-¿Renunciaría a la inmunidad?

Yo no tendría ningún problema en que se me quitara la inmunidad parlamentaria. Creo que soy una de las primeras personas en renunciar a ella. Yo trabajo por convicción. Por la experiencia que he vivido.

Sobre el Congreso

-¿Qué piensa del Congreso disuelto?

Era una situación que se veía venir. Muy lamentable, por cierto. Yo creo que no debió llegarse a esa situación. Todos los peruanos somos conscientes de que hubo una gran fuerza política (Fuerza Popular) que se encargó de que esta situación llegara hasta ese plano.

-El Parlamento anterior blindó a exjueces y fiscales que debían ser investigados. De obtener una curul ¿cuál será su posición?

Seré una de las primeras impulsoras en investigar a quién se tenga que investigar.

-¿Cómo cambiar la imagen del Congreso?

Es lamentable que la imagen de una institución que es de todos los peruanos se haya visto tan mellada por tantos acontecimientos lamentables. Pero no es la institución son los personajes […] Esperemos que para estas nuevas elecciones haya un importante número de personas que tengan un perfil positivo que le sume al Congreso como imagen.

Preguntas Sueltas

-¿A favor o en contra de la pena de muerte?

No estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que depende de las circunstancias.

-Unión civil ¿va o no va?

Soy respetuosa de las opciones de cada persona. Cada quién tiene el derecho de elegir con quién se siente bien.

-¿Cambiaría la constitución?

Depende de las propuestas. Hay mucho que analizar. Las cosas no se pueden tomar a la ligera y menos en caso de la constitución.

-¿Apoyaría una eventual vacancia al presidente Vizcarra?

La verdad tendría que estar en ese escenario para poder decidir. Por ahora no podría decir si apoyaría o no una vacancia.

Preguntas ping pong

-Luz Salgado

Una persona muy insensible y mentirosa.

-Daniel Salaverry

Un personaje que pudo reencaminarse políticamente.

-Congreso de la República

Una institución a la que quiero mucho a pesar de las circunstancias.

-Fuerza Popular

Un partido deplorable.

-Unión Por el Perú

Confianza.

-Maribel Rondón

Fortaleza.