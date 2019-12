El expresidente del Congreso de la República Daniel Salaverry empleó su cuenta de Twitter para referirse a una publicación realizada por La República.

“Lo publicado hoy en un medio local, lo declaré en su momento a la Fiscalía. No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a Fuerza Popular. Siempre me opuse y critiqué públicamente blindaje a Pedro Chávarry y a Los Cuellos Blancos del Puerto”, escribió el excongresista.

Este medio periodístico dio a conocer las declaraciones que el político brindó ante el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación de los aportes irregulares que recibió Fuerza Popular para las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

Daniel Salaverry narró ante el integrante del Equipo Especial Lava Jato que luego que él -como titular del Congreso- tuviera un encuentro protocolar con el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, Keiko Fujimori le pidió que le entregara un documento al fiscal.

Salaverry explicó que él pensaba que se trataba de un documento institucional, pero era en realidad un sobre lacrado, que prefirió no entregarle a Pedro Chávarry.

En línea con eso, también reveló que Keiko Fujimori tenía coordinaciones con el juez supremo César Hinostroza.

Por su lado, el empresario Antonio Camayo aseveró que él se refería a Keiko Fujimori como la ‘Señora K’.

Vale mencionar que la hija de Alberto Fujimori cumplía prisión preventiva, pero salió libre luego que el Tribunal Constitucional determinara validar el hábeas corpus a su favor, presentada por su hermana, Sachie Fujimori.