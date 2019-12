Salazar insiste en que aún no hay confirmación de que Keiko Fujimori es la ‘Señora K’

La excongresista de Fuerza Popular Milagros Salazar mostró escepticismo sobre la revelación hecha por Antonio Camayo, quien confirmó que él denominaba a Keiko Fujimori como ‘Señora K’.

Antonio Camayo agregó que tiene conocimiento de al menos un encuentro entre Keiko Fujimori y el ex juez supremo César Hinostroza. Para las coordinaciones de dicha reunión habría apoyado -además de él- el exparlamentario Héctor Becerril.

Sin embargo, Milagros Salazar indica que lo dicho por el empresario aún necesita de una corroboración más aguda y que Keiko Fujimori viene siendo perseguida.

“Para mí no es ninguna confirmación ni debe serlo para nadie porque lo que este señor dice debe ser corroborado con elementos que afirman lo que él dice. Muy conveniente que salga esta supuesta declaración de este señor cuando también sale lo que dice el señor (Daniel) Salaverry”, intentó argumentar para RPP.

Vale recordar que el jueves 5, Daniel Salaverry informó al fiscal José Domingo Pérez que Keiko Fujimori coordinaba con el fiscal supremo Pedro Chávarry (cuando era fiscal de la Nación) y el ex juez supremo César Hinostroza.

“Yo sigo afirmando que mediáticamente lo maneja (el fiscal) José Domingo Pérez a su gusto y beneficio. Qué casualidad que lo presenta ahora y por qué no le presentó cuando se estaba viendo lo del Tribunal Constitucional”, expresó Milagros Salazar.

“Lo que pedimos es que los que ejercen la justicia se ciñan a la normatividad que corresponde en cualquiera de los casos y sean responsables en la investigación”, adicionó.

A su turno, el defensor de IDL, Carlos Rivera, aseveró que no es usual que un investigado se reúna con un juez supremo.

“Nadie recibe la visita de un juez supremo para no conversar sobre su caso. Eso no solo es inédito sino abiertamente ilegal. Eso corrobora el hecho que apunta a una perturbación de una actividad judicial en beneficio personal. Me parece que hay hecho de carácter delictivo del propio juez supremo”, explicó Carlos Rivera para Radio Nacional.

Vale recordar que Hinostroza revisó el primer recurso de casación (por caso cócteles) presentado por Keiko Fujimori.