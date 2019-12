Negación. Luego de pronunciadas especulaciones, el empresario automotriz Antonio Camayo, principal investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, ratificó ante el fiscal Domingo Pérez que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es en realidad la ‘Señora K’.

Dicha reafirmación de Camayo se da luego de que Keiko Fujimori saliera del penal anexo de Mujeres de Chorrillos el pasado 29 de Noviembre gracias a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundado el hábeas corpus presentado por su hermana Sachi.

Los audios con César Hinostroza

Cabe recordar que en julio del 2018 se difundió un audio en el que Antonio Camayo comenta al prófugo ex juez supremo César Hinostroza el interés de una 'señora" para concretar una reunión. "Me refiero como la ‘Señora K’ a la señora Keiko Sofía Fujimori”, declaró.

- César Hinostroza: ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa?

- Antonio Camayo: Me llamó la señora y quiere mañana a la 1 [p.m.] juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

- César Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así, en forma genérica, ¿señora qué?

- Antonio Camayo: K, la que fue a su casa y le dio, caramba, la de... caramba... la fuerza número 1.

- César Hinostroza: La señora, no sé quién será, ¿a qué hora sería mañana?

- Antonio Camayo: A la 1, es la caramba, cómo le digo... con la K.

Negaciones

Luego de que se hizo público el primer audio que implicaría a Walter Ríos, hoy detenido expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el 10 de julio de 2018 Panoroma puso al descubierto una grabación en la que se escucha al prófugo ex juez César Hinostroza coordinar con una tercera persona (quién resultó ser Antonio Camayo) para que se realice una reunión con la ‘Señora K.

Posteriormente, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió un tuit en el que negó ser la persona mencionada en la conversación del exmagistrado.

En agosto de ese mismo año, la lideresa fujimorista acusó al portal IDL Reporteros de “difundir audios a su conveniencia” y negó de nuevo que se haya reunido con el entonces cuestionado César Hinostroza en su casa.

“Es falso que el Dr. Hinostroza o algún juez me haya visitado en mi domicilio. Es falso que yo haya solicitado al Sr. Camayo o al congresista Becerril que coordine una reunión”, escribió en su cuenta de twitter.

A poco más de una semana de que se difundiera el audio en IDL, la lideresa naranja salió nuevamente al frente y, a través de su cuenta de Facebook, negó una vez más ser la persona identificada con ese sobrenombre. Asimismo, dijo que tras las sindicaciones en su contra mandaría cartas notariales con el fin de desmentir los hechos.

“[…] Algunos medios de comunicación han señalado que, de alguna manera, que una 'Señora K’, mencionada en un audio, era yo. Al respecto, yo ya me manifesté. Nunca he solicitado tal reunión. Nunca he estado en la casa del señor (Antonio) Camayo. Yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos”, manifestó.

Cabe recordar que cada vez más salían a la luz nuevos elementos (chats, vouchers, testimonios, etc.) que evidenciaban que Keiko Fujimori buscaba influenciar en la administración de justicia por medio del poder político de su bancada.

En efecto, en octubre de ese mismo año, días antes de su detención preventiva dictada por el Poder Judicial, Fujimori reapareció en los medios, en esta ocasión en el noticiero matinal de ATV conducido por Milagros Leiva donde aseguró -otra vez- que nunca solicitó reunirse con César Hinostroza a través de Antonio Camayo.

"¿Usted es la ‘Señora K’?, le preguntó Milagros Leiva, Fujimori respondió: “No sé, eso tendrán que preguntárselo al señor Hinostroza y al señor Camayo'”. Declaró, también, que no conocía al ex juez Hinostroza quien hoy se encuentra en prisión en España a la espera de su extradición al Perú.

Ocultamiento

En otro momento, el mismo César Hinostroza se encargó de mantener oculta la identidad de la ‘Señora K’ y de negar que esta le correspondía a Keiko Fujimori. En una entrevista a RPP, el magistrado sostuvo, desde España: “Todos dicen que la ‘Señora K’ es Keiko Fujimori, nada de lo que diga yo ahora. Esperen la versión que yo diga ante la fiscalía competente”.

Sin embargo, Hinostroza anteriormente en el mismo medio, si confirmó que la “fuerza número uno” se trataría de Fuerza Popular, que en ese momento tenía amplía mayoría en el Congreso. “Usted sabe que es un partido político”, contestó cuando le preguntaron.

“A mi me llaman ojo. Yo entiendo que debe ser de Fuerza Popular (La Fuerza número uno). Yo entiendo que debe ser de Fuerza Popular ¿Quién es la fuerza número uno?”, refirió en otra entrevista en RPP.

En otra ocasión, el mismo Hinostroza, quién ya era investigado por el Ministerio Público por ser la cabeza de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, fue entrevistado por teléfono en el programa ‘Día D’ y señaló que la identidad de la persona citada en el audio no correspondía a la excandidata presidencial. “No es Keiko Fujimori, no es”, afirmó otra vez.

Confirmación

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry fue interrogado el último viernes sobre los vínculos de Fuerza Popular y Keiko Fujimori con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.

Salaverry señaló que a inicios de mayo del 2018, Keiko Fujimori le pidió contactar al vocal supremo César Hinostroza para que tenga una reunión con ella. Él le contestó que no conocía a Hinostroza, por lo que no podía cumplir con ese encargo.

Es así que luego de la reafirmación de Camayo de reconocer a Fujimori como la “Señora K”, lo dicho por Daniel Salaverry ratifica la conexión entre el ex juez supremo y la lideresa de Fuerza Popular.