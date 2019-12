Keiko Fujimori: Fernando Calle afirma que Fiscalía podría solicitar detención preventiva en su contra

Fernando Calle, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) aseguró este sábado que el fiscal del equipo Especial José Domingo Pérez podría solicitar nuevamente la detención preventiva contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, a raíz de las recientes revelaciones en torno a los testimonios de Daniel Salaverry, Jorge Yoshiyama y Antonio Camayo.

“Domingo Pérez ha cuestionado la decisión del Tribunal constitucional respecto al caso de Keiko Fujimori. Yo le diría que pida la detención preventiva de nuevo porque hay hechos nuevos, porque aquí se está buscando ir al fondo”, aseveró Calle en entrevista con Radio Nacional.

Del mismo modo, Calle dijo que lo mejor hubiera sido pedir la presión preventiva el mismo día que se conoció la resolución del TC a favor de la excarcelación de Fujimori. “Yo le diría a Domingo Pérez con el mayor cariño que mejor pida la detención de nuevo. La ha debido de pedir antes. Debió pedir la prisión preventiva por hechos nuevos", agregó.

Por otro lado, el exmiembro del TC aseveró que para el caso de Keiko Fujimori lo que el tribunal no está calificando es si hubo o no algún delito es función de la justicia ordinaria porque este organismo solo observa si se ha violado la constitución.

“El Tribunal Constitucional no debe, a mi criterio, jamás ser un legislador positivo. No podemos reemplazar al Congreso. No podemos dar una ley Nosotros somos legisladores negativos. Declaramos la institucionalidad de una norma”, señaló.

En otro momento, Fernando Calle saludó la elección de la magistrada Marianella Ledesma como nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Ante ello, dijo que “es saludable” que sea una mujer quién ocupe el cargo. “Es bueno que una mujer sea la primera presidenta del Tribunal Constitucional […] Yo anuncié que era lo más saludable”, afirmó.