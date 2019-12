Tras el testimonio de Antonio Camayo donde confirma que Keiko Fujimori es la ‘Señora K’, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) declaró que el Ministerio Público (MP) debería cerrar la investigación y formular una denuncia contra la lideresa de Fuerza Popular a fines de este año o principios del 2020.

“Ahora hay la obligación legal de la empresa y de sus funcionarios, porque están actuando de manera corporativa, de brindar toda la información que resta para que ocurra algo que va a ser importante que comience a ocurrir desde fines de este año e inicios del próximo: la formulación de las acusaciones”, declaró Rivera en Radio Nacional.

Asimismo, se refirió a los tiempos que lleva la investigación de la Fiscalía sobre otros casos donde ya se plantearon acusación. Es así, que consideró que para Keiko Fujimori, ya debería cerrarse y formularse una acusación.

“El tiempo de las investigaciones en promedio son dos años, algunos casos ya tienen tres, y me parece que, aparte del caso de Toledo y el de Humala-Heredia donde ya está discutiendo la acusación, en el resto ameritaría que ya la fiscalía entre ya al terreno de cerrar la investigación y formular acusación. Eso ayudaría a colocar los casos en otra dimensión, en otra etapa procesal”, precisó el abogado.

En otro momento, el letrado manifestó que la vinculación entre Keiko Fujimori y César Hinostroza confirma un acto delictivo ya que “nadie recibe la visita de un juez supremo para no conversar sobre su caso”.

“Nadie recibe la visita de un juez supremo para no conversar sobre su caso. Eso no solo es inédito sino abiertamente ilegal. Eso corrobora el hecho que apunta a una perturbación de una actividad judicial en beneficio personal. Me parece que hay hecho de carácter delictivo del propio juez supremo”, sostuvo.

Por otro lado, Rivera dijo que las últimas declaraciones de Antonio Camayo solo confirman que Keiko Fujimori es la ‘Señora K’ y que lo que buscaba la lideresa naranja era tener “una decisión favorable” del Poder Judicial sobre las investigaciones en su contra.

“Las declaraciones de Camayo, quién es el intermediario de la reunión […] termina de corroborar que la ‘Señora K’ era Keiko Fujimori. Sino que el objetivo de ese vínculo, de esas conversaciones era algo muy concreto. Tener una decisión favorable e ilegal de parte del presidente de la sala donde se iba a resolver la casación de Keiko Fujimori”, aseguró.