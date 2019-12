El empresario automotriz, Antonio Camayo, implicado den el caso Los cuellos blancos del puerto, ratificó, la tarde del último viernes 6 de diciembre, ante del fiscal provincial José Domingo Pérez que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es la identidad del apelativo ‘Señora K’ que usó en una conversación con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

"Me refiero como la ‘Señora K’ a la señora Keiko Sofía Fujimori”, declaró.

En julio del 2018 se difundió un audio en el que el empresario comenta a Hinostroza el interés de una 'señora" para concretar una reunión.

Transcripción del audio CNM

- César Hinostroza: ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa?

- Antonio Camayo: Me llamó la señora y quiere mañana a la 1 [p.m.] juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

- César Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así, en forma genérica, ¿señora qué?

- Antonio Camayo: K, la que fueusted fue a su casa y le dio, caramba, la de... caramba... la fuerza número 1.

- César Hinostroza: La señora, no sé quién será, ¿a qué hora sería mañana?

- Antonio Camayo: A la 1, es la caramba, cómo le digo... con la K.

Declaraciones de Camayo ante Pérez Gómez

Según informó IDL Reporteros, Camayo Valverde narró que, en fines del 2017, el entonces vocal supremo le mencionó que quería conocer a Fujimori Higuchi, ya que tenía necesitaba apoyo político para convertirse en el siguiente titular del Poder Judicial.

PUEDES VER Salaverry confirma nexos de Keiko con Chávarry e Hinostroza

Para efectuar la reunión entre Hinostroza y la excandidata presidencial, el empresario se contactó con el excongresista Héctor Becerril, quien aceptó.

“Entre el 20 de febrero de 2018 y los primeros días de marzo de 2018, hice contacto con Héctor Becerril, lo llamé por teléfono si podía tener una reunión con el doctor César Hinostroza en mi domicilio, y aceptó [...] Hinostroza le dice a Becerril que quería conocer a la señora Keiko Fujimori, y que él podía ayudarle en sus temas o problemas judiciales que tenía, y que a su vez él tenía interés de ser presidente del Poder Judicial y que para eso necesitaba apoyo político”, relató.

Tras ello, Antonio Camayo sostuvo que Hinostroza Pariachi le contó que sí se reunió con Keiko Fujimori. La cita, de acuerdo al exjuez supremo, se realizó en una vivienda cerca a la Universidad de Lima y que el entonces parlamentario Becerril Rodríguez también participó.

“El doctor César Hinostroza me comenta que sí había logrado tener la reunión con la señora Keiko Fujimori, que lo habían recogido y llevado al distrito de Surco frente a la Universidad de Lima, que había entrado a una urbanización, le habían dado muchas vueltas y llegaron a la casa partidaria, en la que estaba la señora, Héctor Becerril, y el doctor César Hinostroza. En la reunión, el doctor me cuenta, habían hablado de políticas de Estado, los cambios que deberían hacerse dentro del Poder Judicial, y que había logrado llamar la atención de la señora", continuó.

Consultado por la llamada telefónica, del 3 de mayo del 2018, en la que usa el apelativo ‘Señora K’, el empresario automotriz señaló que el fujimorista Miguel Torres se contactó con él para expresar que Keiko Fujimori quería una reunión con César Hinostroza.

PUEDES VER Testimonio completo de Salaverry revela nexos de Keiko con Hinostroza y Chávarry

“Llamo al doctor César Hinostroza y le hago saber que la señora quería una reunión, a lo que él me responde qué señora, yo le digo que la ‘Señora K’, pero no me entendía bien, y yo le contesto de la ‘Señora de la fuerza número uno’, y me dice que quería que la reunión sea a la una de la tarde, pero él me indica que sea a las once porque tenía otra reunión; a lo que yo le indico si sabía de qué señora se trataba, y me dijo que sí y que él mismo le había dicho a la señora que las reuniones sean en mi casa. Tanto el señor Héctor Becerril, como el señor Miguel Torres hacían referencia a la señora Fujimori”, finalizó.

En septiembre del 2018, el exjuez supremo afirmó que el excongresista Miguel Torres era la ‘Señora K’.

“La ‘Señora K’ no era ninguna dama, sino que era el señor Miki Torres […] Cuando yo fui, pensé encontrar a alguna dama [...] No había ninguna señora, estaba el señor”, indicó en Punto Final.