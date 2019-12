El próximo domingo 26 de enero se celebrarán las elecciones congresales 2020 y los postulantes de distintas organizaciones políticas a alcanzar una curul, ya vienen movilizando a sus portatiles para informar sobre sus candidaturas.

Sin embargo, muchos de estos aspirantes al Legislativo no conocen sobre cómo presentar proyectos de ley, cuáles son las comisiones del Congreso y en el peor de los casos no saben sustentar sus propias propuestas.

Así lo reveló un reportaje de 24 Horas que abordó a algunos candidatos de los partidos Podemos, Solidaridad Nacional, Vamos Perú, Alianza para el Progreso y el Apra; para preguntarles sobre las funciones que cumplirían ante una posible elección.

Uno de las entrevistadas fue Elena Mamani Tipula de Vamos Perú, quien refirió que una de sus propuestas es “devolver el dinero de las AFP a los contribuyentes”, pero al ser consultada de cómo lo haría no supo responder.

Por su parte, el postulante al Legislativo por Solidaridad Nacional Juan Maelo, recordado por liderar el grupo “La Resistencia”, hablo de “revisar la Ley de la Publicidad Estatal”, empero no supo referir en qué comisión del Parlamento se debería ver esta iniciativa en caso llegue al Congreso.

También se les consultó sobre las comisiones que integran el Legislativo y en muchos casos no pudieron enumerarlas. “En verdad no las sé, pero a mí lo que me interesa es Educación y Transporte”, respondió el aspirante de Vamos Perú Luis Meza Vargas.

Sobre las funciones que cumplirían de ingresar al Parlamento luego de las elecciones de 2020, la postulante de la misma agrupación política Norma Chávez no supo responder correctamente cuál era el procedimiento para presentar un proyecto de ley.

“Primero se discute como bancada y luego pasa a una orden del día”, refirió. Al ser corregida por el reportero, atinó a decir: “usted quiere que yo me memorice el reglamento del Congreso” y que “las cosas no pueden ser burocráticas”.

Una candidata del Apra tampoco fue ajena a esta polémica. Teresa Vílchez dijo contar con “más de 20 años en política”, sin embargo no pudo dar los nombre de más de cuatro comisiones ordinarias del Congreso e inclusive precisó que una de ellas llevaba el nombre de “Comisión de Institución”.

La peor parte se la llevó Lorena Rodríguez de Alianza Para el Progreso, quien no pudo especificar cuáles eran sus propuesta de Ley con la que pretende llegar al Parlamento y aludió que se las olvidó por el “nerviosismo de las cámaras”.