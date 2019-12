RMP sobre Keiko Fujimori: "Es una liberación que puede caerse en pocos días”

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que existen agravios en contra de él y sus pares, por lo que afirmó que los críticos deberían ser denunciados, sin embargo, RMP explicó que esto no es del todo cierto.

Según el artículo 139 de la Constitución, todos los peruanos tienen derecho a criticar las resoluciones judiciales cuanto plazca, pues es un material público y sujeto al escrutinio.

“Nadie está diciendo de que no se cumpla y ya se cumplió porque Keiko Fujimori ya está en libertad, pero podemos decir que es una muy mala resolución”, comentó.

Asimismo, sostuvo que el titular del TC ha afirmado que no hay nada que aclarar y que solo se quiere impugnar la resolución en cuestión. No obstante, la conductora de RTV recalcó que se ha sumado un voto que no se debió contar.

“Pera con naranja no suman, pero lo han hecho sumar y se han llevado cuatro naranjas cuando en realidad son tres naranjas y una pera”, indicó.

Por otro lado, calificó como ‘dinamita’ el testimonio del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien ha revelado actos nuevos de obstrucción a la justicia por parte de la lideresa de Fuerza Popular.

“El fiscal José Domingo Pérez puede pedir nuevamente prisión preventiva al menos por 23 meses (…) Es una liberación que puede caerse en pocos días”, concluyó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe