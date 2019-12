Después que Jorge Yoshiyama Sasaki confesara que reclutó a 46 falsos aportantes para las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular desmintió al testigo. Sin embargo, La República verificó que dichas personas identificadas con sus nombres y apellidos por Yoshiyama, efectivamente fueron registradas como aportantes por el partido fujimorista ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino carnal de quien fuera el jefe de campaña de Keiko Fujimori en 2011, manifestó a las autoridades que su tío le entregó 800 mil dólares en efectivo y le encargó que buscara a familiares, amigos y conocidos, para que en nombre de estos depositase la suma a las cuentas del partido naranja.

PUEDES VER Keiko Fujimori: nuevos testimonios apuntan a Giulliana Loza y el esquema para influir en falsos aportantes

Para acreditar la veracidad de su testimonio, Jorge Yoshiyama entregó la relación de los falsos aportes o “pitufos” que prestaron sus nombres y apellidos para ocultar el origen del dinero. De acuerdo con la hipótesis del Equipo Especial Lava Jato, los 800 mil dólares que Jaime Yoshiyama proporcionó a su sobrino Jorge Yoshiyama serían parte del millón de dólares que Jorge Barata, a nombre de la constructora Odebrecht, le entregó para financiar la campaña de Keiko Fujimori.

La mayoría de los “pitufos” del fujimorismo ya fue citado por el Equipo Especial y ha aceptado que Jorge Yoshiyama, por razones familiares o de amistad, les dio dinero para que lo ingresaran como supuestos aportes a las campañas de Keiko Fujimori.

La lista entregada por Yoshiyama a las autoridades, la encabeza con la mayor suma su amigo el empresario Óscar Moritani Kutsuma, con 213 mil 317 soles. Cuando la fiscalía comenzó citar a los “pitufos”, en un principio mintieron a los fiscales diciendo que sí habían aportado. Pero, como Jorge Yoshiyama terminó por delatarlos, aceptaron haberse prestado a las donaciones fraudulentas, como Óscar Moritani, quien el último 11 de noviembre, declaró a la fiscalía:

PUEDES VER Fiscal Pérez denuncia a magistrado Carlos Ramos por revelar identidad de un testigo

“Debo señalar que en su momento manifesté que hice aportes a la campaña 2011, de acuerdo con mi declaración del 16 de mayo de 2018. Me gustaría precisar que esos aportes fueron producto de unas transferencias bancarias que me hizo mi amigo Jorge Yoshiyama Sasaki, quien me pidió esto como favor, ya que había llegado a los límites máximos permitidos para hacer esos aportes. Fueron tres transferencias a mi cuenta local del Banco Continental por la suma de 9 mil dólares cada una. Así como dos transferencias bancarias a mi cuenta del Morgan Stanley Bank por los montos de 42 mil dólares y 8 mil dólares, respectivamente. (...) Con Jorge Yoshiyama me une un fuerte vínculo amical por ser (de) mi promoción del Colegio Franklin Roosevelt”.

El segundo “pitufo” fujimorista identificado por Jorge Yoshiyama es el empresario Celso Dextre Cuaresma, quien a pedido de su amigo prestó su nombre y apellidos para registrar un falso aporte de 191 mil 080 soles. Dextre confesó que el dinero se lo dio Yoshiyama:

"Fuimos al estacionamiento, abrió la maletera y sacó un talonario y me dijo que lo llenara con mis datos y lo firmara para adjuntarlo al voucher del depósito (de US$ 50 mil que había hecho). En ese momento sacó otro sobre más pequeño y me dijo: 'Celso, quiero que me hagas otro favor'. Me pidió que le hiciera un segundo depósito, este era por US$ 9 mil".

Cuando estalló el escándalo de los falsos aportantes, Celso Dextre se asustó y se comunicó con Jorge Yoshiyama, quien le organizó una reunión con Giulliana Loza Ávalos, abogada de Keiko Fujimori, para coordinar su declaración ante la fiscalía. Relató Dextre:

"La abogada Loza dijo que iba a enviar un escrito (a la fiscalía) para postergar la citación y me pidió mi número celular, pero como nunca me llamó (...), me comuniqué con Jorge Yoshiyama nuevamente. Y me volvió a decir que vaya donde la doctora Giulliana Loza. En esta ocasión también me recibió en otro ambiente, junto con dos jóvenes y le mostré el documento que me había llegado. La doctora Loza revisó, estuvo un momento y luego se retiró”.

En su defensa, Loza ha dicho que las declaraciones de los testigos no han sido corroboradas.

Declaración fiscal.

De la lista de 46 “pitufos” que identificó Jorge Yoshiyama, el partido fujimorista registró ante la ONPE los aportes solo de 38. De estos, 30 “pitufos” donaron en total la suma de 2 millones 185 mil 148 soles para la campaña 2011. Este monto convertido en dólares según el tipo de cambio promedio de dicho año (2,75 soles por dólar), arroja 794 mil 599 mil dólares. Encaja con los 800 mil dólares que según Jorge Yoshiyama dice que le entregó su tío Jaime Yoshiyama y que las autoridades sospechan que se trataría de una parte del millón que regaló Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori.

En su declaración ante la fiscalía, a la que suministró la lista de los 46 falsos aportantes o “pitufos” fujimoristas, Jorge Yoshiyama no solo reconoció que fue él quien los reclutó sino también que Keiko Fujimori lo sabía todo. Así lo dijo:

“Es así que cuando empieza esta investigación y citan a las personas a quienes pedí como favor que figuren como falsos aportantes, Keiko Fujimori me pidió que los envíe al Estudio Oré Guardia. Que ellos y los demás abogados se iban a encargar de manejar la investigación. Edward García Navarro (ex defensor de Keiko Fujimori) se encargó de convencer o presionar, dependiendo de la disposición del falso aportante, para que mienta y señale que es un aportante verdadero".

Cuando descubrió toda la trama, Christian Jo Monti decidió contar la verdad, lo que echaba por tierra la defensa del fujimorismo que deseaba que todos los falsos aportantes aceptaran ante la fiscalía haber donado los montos que aparecían en la ONPE. Pero Christian Jo se negó, por lo que Jorge Yoshiyama le expuso el problema a Keiko Fujimori. Esto fue lo que narró a las autoridades:

"Al respecto, Keiko Fujimori me manifestó que procure a toda costa que Christian Jo Monti rectifique su declaración y que le diga que ya se va a archivar pronto la investigación policial, lo cual yo erróneamente hice. Así como estas, hubo más ocasiones en las que Keiko Fujimori me decía que me quedara tranquilo, que la situación de la investigación estaba controlada y que ya iba a archivarse pronto”.

Ella lo sabía todo

Efectivamente, le ofrecieron dinero a Christian Jo para que cambio de testimonio y admitiese falsamente haber aportado a la campaña de Keiko Fujimori. Así lo contó el empresario Eric Matto Monge, quien, por pedido de Jorge Yoshiyama, reclutó a Christian Jo Monti como falso aportante:

“En el caso de Christian Jo Monti, (Jorge Yoshiyama) me pidió que hablara con él para que cambie su versión policial. Luego Jorge Yoshiyama se juntó con Christian Jo Monti. Yoshiyama le hizo un ‘préstamo’ de 20 mil dólares a Christian Jo para que cambie su versión. Así me lo contó Jorge Yoshiyama porque Christian Jo es mi amigo”.

Christian Jo Monti aparece como falso aportante de 121 mil 263 soles.

Jorge Yoshiyama corroboró que coordinó con el ex abogado de Keiko Fujimori, Edward García Navarro -del Estudio Oré Guardia-, para que Christian Jo mintiera a los fiscales y de esto modo lograr el archivamiento del caso. Así lo reportó:

"En el caso del (falso aportante) Christian Jo Monti, Edward García Navarro elaboró un escrito donde (este) reconoce como verdadero su aporte. Este escrito yo le entregué personalmente a Christian Jo Monti para su firma y luego fue a presentar a la investigación (fiscal) este documento, con la finalidad de neutralizar su declaración, en la que rechazaba ser falso aportante, ya que Edward García señalaba que dicha declaración perjudicaba el archivo de la investigación”.

Los falsos aportantes del fujimorismo sí existen y tienen nombre y apellidos. Y lo contarán todo.

-------

-De los 46 falsos aportantes identificados por Jorge Yoshiyama, aparecen en los registros de la ONPE 30 de la campaña 2011 y 8 de la de 2016. Hay otros 8 “pitufos” cuyos falsos aportes no han sido informados por el partido fujimorista.

-Los “pitufos” reclutados por Yoshiyama aportaron 2 millones 185 mil 148 soles en 2011 y 139 mil 585 soles a la campaña de 2016 un promedio de 41 mil 419 dólares).

-Debe tenerse en cuenta que los falsos aportantes identificados por Jorge Yoshiyama son diferentes a los que reclutaron los ex congresistas fujimoristas Rolando Reátegui Flores y Miguel Castro Grández, entre otros. La cifra es mucho más grande.