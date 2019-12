La candidata al Congreso por Juntos por el Perú Lucía Alvites expresó en entrevista radial que una de sus propuestas en caso llegue al Legislativo es plantear la reducción de sueldos de los congresistas hasta en un 50 %.

Lucia Alvites dijo para RPP que un salario elevado de los políticos no es sinónimo de legisladores capaces.

“Los altos sueldos de los congresistas no han garantizado que sean congresistas probos, capacitados, que de verdad trabajen para la gente", aseveró la aspirante por Juntos por el Perú.

“La gente siente que el Congreso no solo es un lugar para cocinar impunidades y blindajes, sino también un lugar de privilegios”, adicionó.

Asimismo, manifestó que los que ingresen al Parlamento tras las elecciones del 26 de enero de 2020 deben demostrar que "en este periodo cortísimo el Congreso vuelve a ser de la gente”.

“No puede ser que en un despacho para una persona trabajen 10 personas”, enfatizó.

Sugieren nuevas políticas para el adulto mayor

Por otro lado, el postulante por Vamos Perú Alejandro Sánchez propone una serie de políticas a favor de las personas de la tercera edad.

“Gracias al trabajo que yo he realizado me he dado cuenta de cómo viven los adultos mayores. No tienen protección social, porque no tenemos una política de Estado para el adulto mayor", buscó explicar -también en RPP-.

A la vez, dijo con preocupación de que en el Perú no hay un enfoque adecuado para ese segmento de la ciudadanía.

Los comicios electorales parlamentarios se efectuarán el cuarto domingo del próximo año.