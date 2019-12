El número cinco del Partido Popular Cristiano, Fuad Khoury, debatiría con Luis Roel Alva de Acción Popular, sin embargo, este último no se apersonó al programa ‘Versus Electoral’.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Fuad Khoury desea mostrarle a los jóvenes que la política si puede tener buenos resultados para la ciudadanía trabajando de manera honesta y limpia. Asimismo, recordó que tiene más de siete años en el sector público luchando contra la corrupción.

Matrimonio igualitario

Según el candidato número cinco, el PPC se caracteriza por tener al ser humano en el centro de todas las decisiones y, por tanto, aseguró que respetarán los derechos de los hombres y las mujeres.

“Es una decisión que está formando parte de los enunciados del partido y estamos de acuerdo”,detalló.

Inmunidad parlamentaria

Khoury aclaró que la inmunidad no significa impunidad por lo que planteará eliminarla, no obstante, especificó que en ocaciones de denuncias penales será necesario que el Tribunal Constitucional tome la decisión te levantarla o no.

“Tenemos que erradicar la corrupción del Congreso y de todas las entidades del Estado”, manifestó.

Financiamiento de campaña

El postulante del PPC indicó que cualquier tema público debe tener transparencia por lo que esto debe ser regulado y analizar si el sector privado está habilitado para hacerlo.

