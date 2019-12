Fiscal Juárez: De mi despacho no ha salido información reservada [VIDEO]

El fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial del caso Lava Jato negó que información reservada haya salido de su despacho debido a una infiltración motivada por César Villanueva, investigado por este presunto hecho.

El pasado 26 de noviembre, se reveló que Alexander Taboada, adjunto de Juárez Atoche, se reunió y contactó con Ronald Chafloque, fiscal que, junto a otros personajes, hacía de nexo de César Villanueva, con el objetivo de que la indagación en su contra se dilate.

Al respecto, Germán Juárez sostuvo que "conoce” a la persona con la que ha estaba trabajando, y señaló que Taboada no conocía de la verdaddera intención del encuentro en cuestión. Cabe mencionar que el fiscal adjunto tenía a su cargo la investigación contra VilLanueva Arévalo.

“En mi despacho no ha existido ninguna infiltración o que haya salido alguna información reservada. Se está haciendo una investigación al que fue mi adjunto Alexander Taboada, lo único que se sabe es que participó de una reunión”, comentó a la prensa.

Agregó que las evidencias que lo sindican de presuntamente estar coludido con el expresidente del Consejo de Ministros para beneficiarlo, no sustentan el presunto delito de tráfico de influencias.

“Hasta el momento no existe ningún audio, ninguna comunicación que él haya sostenido. Además, en esa reunión a la que acudió él no tenía conocimiento respecto a lo que se iba a tratar porque fue invitado por un amigo con el que había trabajado en el Cono Norte, y lógicamente como existía esa amistad es que ha concurrido a ese local para conversar temas cotidianos”, indicó.

Por tal motivo, Germán Juárez pidió que la investigación contra Taboada avance lo más pronto posible para que se esclarezca el hecho y no se afecte sus derechos. Respecto, a Deily Arlene Pereda Rodríguez, presunta nueva infiltrada en el equipo fiscal, indicó que ella pertenece al despacho de Goivanna Mori.

“Yo sé con qué personal he trabajo, lógicamente que en estos momentos existe una investigación y espero que se esclarezcan lo más que se pueda y lo más pronto posible porque de no ser verdad, se estaría perjudicando a un persona que ha trabajado conmigo y que hasta el momento no se evidencia elementos fuertes que lo haya vinculado con un tráfico de influencias”, enfatizó.

Sin embargo, resaltó que sí ha habido un intento de “contaminar” al Equipo Especial por parte de Villanueva Arévalo, y que estos actos son esperables debido a que ven temas de grupos de poder.

“Lo que se sabe es que han querido sí contaminar mi despacho contactando a este fiscal adjunto el cual el en esa reunión no tenía pleno conocimiento hasta donde se sabe de los audios que han escuchado. Pero no sabía en el fondo de lo que se iba a tratar”, reiteró.

El fiscal Germán Juárez solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva contra César Villanueva por el plazo de 18 meses. La audiencia programada para este viernes fue suspendida hasta el martes 10 de diciembre.