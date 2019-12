Hijo de fiscal señala que recibió “por error” $3 mil de César Villanueva

Durante la lectura del fallo que ordenó el impedimento de salida y comparecencia restringida contra César Villanueva, se detallaron los argumentos de la Fiscalía para solicitar esta medida. Entre estos, se informó sobre un hecho anecdótico que efectuó el ex primer ministro con uno de los personajes involucrados en su caso.

El relator del Poder Judicial leyó este viernes las interceptaciones telefónicas en las que se reveló el presunto tráfico de influencias. En una de ellas, Alberto Rossel Obando le dice a su padre el exfiscal superior Alberto Rossel Alvarado que Villanueva Arévalo le depositó más de lo que él le había pedido.

Rossel Obando: Ya, el señor Villanueva me ha depositado en vez de 3 mil soles, ha depositado 3 mil dólares. Lo llamé al toque y le dije creo que ha habido un error. El señor se empezó a reír y me dijo “ya no te preocupes, esto tómalo de adelanto de los otros meses mas bien”.

Rossel Alvarado: Muy bien tu actitud. Con esto ya has ganado, eres decente.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el entonces fiscal superior Alberto Rossel Alvarado utilizaba sus influencias en beneficio de César Villanueva a cambio de que contrate como defensa legal a su hijo, a pesar de que no contaba con la experiencia requerida.

Por este pacto el expresidente del Consejo de Ministros daba un pago mensual de 1000 dólares al abogado Alberto Rossel Alvarado, además de “otros beneficios futuros” sustentados en el poder que tuvo por haber ocupado 2 altos cargos: congresista de la República y primer ministro de Estado.

El Ministerio Público considera que se ha demostrado que el verdadero defensor legal del exparlamentario era el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado, con quien coordinaba estrategias para provocar dilatar la investigación en su contra por el caso Odebrecht.

Sostienen que el entonces representante del Ministerio Público también busca agraciarse con César Villanueva para que en el futuro este lo ayude con sus influencias en integrar al Tribunal Constitucional, entidad a la que deseaba llegar.

César Villanueva investigado

El ex primer ministro contactó al fiscal superior Rossel Alvarado y al fiscal adjunto Ronald Chafloque para que con sus influencias le ayuden a crear estrategias a su favor, como el motivar a miembros del Equipo Especial del caso Lava Jato a que “sean infiltrados” y provoquen una dilatación en su investigación.

El juez Hugo Núñez Julca dictó este viernes la orden de impedimento de salida y de comparecencia restringida por 18 meses para César Villanueva y el empresario José Santisteban por este caso. A los fiscales se les dictó prisión preventiva por el mismo periodo de tiempo. Se les imputa los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.