Nadine Heredia declara ante Equipo Especial Lava Jato por caso Gasoducto Sur

La esposa del expresidente de la República Ollanta Humala, Nadine Heredia, viene declarando este lunes 5 por la mañana ante la Fiscalía de Lavado de Activos, porel caso Gasoductor Sur.

La fiscal del Equipo Especial Lava Jato Geovana Mori viene recibiendo el testimonio de la ex primera dama, quien es acusada de colusión -de manera preliminar- por presuntamente haber influido a favor de la constructora brasileña Odebrecht para que se le adjudique la obra de gas.

Vale mencionar que aún se encuentra pendiente por resolver la solicitud de impedimento de salida en su contra, planteada por la fiscalía; se debe convocar a nueva audiencia para determinar ello.

“¿Cuál es el sentido de solicitar impedimento de salida si ya tengo similares restricciones en caso de aportes de campaña? Me ponen en una lista de 27 personas entre ex funcionarios públicos y privados que participaron en el proyecto Gasoducto Sur y yo no soy ni uno, ni lo otro”, señaló Nadine Heredia hace unos meses sobre el planteamiento de ese pedido en su contra.

Otra investigación en contra de Nadine Heredia son los aportes Odebrecht en 2011. La tesis fiscal señala que la ex primera dama y Ollanta Humala habrían instrumentalizado al Partido Nacionalista a fin de blanquear el dinero ilícito que llegaba de la constructora.

Para la expresidenta han solicitado 26 años de condena, mientras que para Humala Tasso, 20.