La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aclaró algunos puntos sobre su última visita a Palacio de Gobierno (25/11/2019), luego de que se especulara una coordinación previa con el mandatario Martín Vizcarra en el marco de la captura del expremier César Villanueva, el pasado 26 de noviembre.

Según la propia versión de fiscal de la Nación, ella acudió hasta la casa de gobierno para entablar una reunión con el presidente Vizcarra y tocar el tema de presupuesto de su institución. Además, negó haber entablado alguna conversación respecto al seguimiento que se le venía dando al caso del exgobernador regional de San Martín, Villanueva Arévalo.

“El presidente nunca me pidió información de ningún caso. No lo sabía ni yo tampoco. El presidente jamás me ha llamado, y pueden revisar las llamadas, y por ningún caso. (...) La conversación del 25 de noviembre no duró más de 35 minutos”, manifestó para Canal N.

Asimismo, Ávalos Rivera rechazó los rumores respecto a la reunión con el jefe de Estado que haya durado alrededor de 3 horas, tal como lo sostiene el registro de visitas de Palacio. Precisó que ha enviado una solicitud a la misma secretaria de la Presidencia de la República para que se corrija la información.

En esa misma línea, declaró que su permanencia en la casa de Pizarro solo duró aproximadamente 35′, y luego acudió hasta el Banco de la Nación (ubicado en jirón Lampa) para poder cobrar sus haberes.

“No puedo haber estado en Palacio de Gobierno y en el Banco de la Nación a la vez. Con esto se disuelven todas estas especulaciones porque se están tejiendo una serie de elucubraciones falsas”, enfatizó Ávalos.

En otro momento, detalló que no tiene mayor vínculo con el Poder Ejecutivo más que una relación estrictamente de trabajo. Además, agregó que “los fiscales son autónomos en el desempeño de sus funciones”. “(...) Cada fiscal trabaja de manera autónoma, cada uno determina su estrategia. No puedo, ni debo intervenir”, concluyó la titular del Ministerio Público.