Vito Rodríguez: “Dejé en el sillón donde ella (Keiko) estaba el maletín con el dinero”

Keiko Fujimori siempre supo de los aportes no declarados a su campaña presidencial. De acuerdo con la transcripción de la declaración del dueño del Grupo Gloria, Vito Rodríguez Rodríguez, la lideresa estaba plenamente enterada de la donación de 200 mil dólares que le dio y que su partido jamás declaró a las autoridades.

Vito Rodríguez reveló el desembolso el 19 de noviembre último ante el fiscal José Domingo Pérez. El 25 de noviembre, Keiko Fujimori se negó a responder al interrogatorio del fiscal. ¿El motivo? El 28 de diciembre del 2017, aseguró al fiscal José Domingo Pérez que no había tenido ninguna injerencia en el financiamiento de su candidatura. No había respondido con la verdad.

“Personalmente, o de mi peculio, sí hice un aporte al partido Fuerza 2011. Que yo recuerde, aporté 200 mil dólares aproximadamente”, admitió Vito Rodríguez al fiscal Pérez. La autoridad le pidió indicar el contexto en el que entregó el dinero. “No recuerdo exactamente, pero en un momento dado acudí a una casa en La Molina y saludé a la señora Keiko. Yo efectué la entrega y me retiré. Ahí había otra persona, creo que era hombre, no recuerdo”, respondió el dueño y director de 10 empresas del Grupo Gloria en el país.

Si bien ya es pública la confesión de Vito Rodríguez, La República obtuvo la declaración completa que contiene reveladores detalles. El empresario argumentó que hizo la donación de 200 mil dólares porque temía que el candidato “chavista” Ollanta Humala ganara las elecciones y cambiara el modelo económico que tanto beneficiaba a sus empresas. Era la misma justificación que dio Dionisio Romero Paoletti cuando reconoció haber abonado 3 millones 650 mil dólares a Keiko Fujimori.

“El aporte fue voluntario porque sé lo que es estar condenado a muerte por terroristas. Mi país en 2011 iba en un rumbo incierto por las elecciones. Y con la amenaza de llegar a ser como Venezuela, ya que (Hugo) Chávez estaba interesado en nuestras elecciones y podía definirse el destino de nuestro país. Mi motivación era apoyar a la libertad de empresa y el libre mercado. No recuerdo quién me contactó, pero fue en efectivo que llevé el dinero a la casa en La Molina, la suma de 200 mil dólares en efectivo, que creo llevé en un maletín. Y no podría precisar si se lo entregué a la señora Keiko, pero ella sabía cuál era el motivo de mi visita. Es decir, para entregarle mi aporte en efectivo, que era de mis recursos personales", explicó Vito Rodríguez.

No es la primera vez que el dueño del Grupo Gloria aparece relacionado con el financiamiento de los candidatos fujimoristas. Ante la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos cometidos entre 1990-2001, Vito y su hermano Jorge Rodríguez reconocieron haber aportado a la campaña de re-reelección de Alberto Fujimori, entre diciembre de 1999 y mayo del 2000.

Vito Rodríguez también intervino en la operación de venta de un inmueble del expresidente en Surco, dinero con el que este justificó el financiamiento de los estudios universitarios de sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi en el extranjero.

Ante la insistencia del fiscal, Vito Rodríguez recordó que la entrega del dinero se produjo durante la cita que mantuvo con Keiko Fujimori, en 2011. Y ratificó que ella conocía lo que contenía el maletín que le dejó.

“La reunión que sostuve con Keiko Fujimori Higuchi ocurrió en el inmueble de La Molina antes de la primera vuelta (...) Fue en una casa particular y la señora entraba y salía. No recuerdo bien si le entregué en sus manos. Yo le dejé en el sillón donde ella estaba el maletín con el dinero. Era sobrentendido y obvio que el maletín contenía el aporte", apuntó el empresario.

La versión de Vito Rodríguez dejó sin piso a la defensa de Keiko Fujimori, que se sustentaba en que ella no tenía ningún conocimiento y mucho menos injerencia sobre los aportes a su campaña presidencial del 2011, que estuvo a cargo de Jaime Yoshiyama Tanaka.

Precisamente, el fiscal José Domingo Pérez fue muy insistente con Vito Rodríguez Rodríguez para que recordase quién era el segundo personaje que fue testigo de la entrega a Keiko Fujimori de los 200 mil dólares. El empresario finalmente pudo dar una pista.

"Haciendo un esfuerzo, y aunque no estoy al cien por ciento seguro, puedo decir que la persona de sexo masculino que se encontraba con la señora Keiko Fujimori, cuando le hice entrega del maletín, era el señor (...) Jaime Yoshiyama Tanaka", señaló. Por cierto, Yoshiyama también se acogió al silencio.

En la próxima cita, el fiscal mostrará a Vito Rodríguez fotografías de Yoshiyama para corroborar su testimonio.

Claves

- Ratificación. “Dejé el dinero en efectivo que estaba en un maletín y en el ambiente en el que estaba Keiko Fujimori”, ratificó Vito Rodríguez.

- El origen. Según el empresario, el dinero lo sacó de una de sus cuentas en el Scotiabank.

Donación en persona

Vito Rodríguez confesó a la Fiscalía que era obvio que Keiko Fujimori sabía que los US$ 200 mil eran para su campaña presidencial.