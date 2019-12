La Libertad. “No me aferro al cargo, solo quiero que se respete el debido proceso”, afirmó el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, durante una entrevista a RPP Noticias cuando le consultaron sobre el pedido de suspensión en su contra tras ser condenado a cuatro años de prisión suspendida por el caso bloqueadores de celulares para el penal El Milagro.

El burgomaestre confirmó que la Sala de Apelaciones y Juzgados Transitorios Especializados en Extinción de Dominio ya notificó a su abogado sobre dicha sentencia, la cual lo inhabilita también para ejercer la función pública, y adelantó que este fin de semana presentará el recurso de casación en la Corte Suprema a fin de buscar la nulidad de dicha condena.

“Yo no me quiero aferrar al cargo. He dicho que voy a estar en la alcaldía hasta cuando la última instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo determine. La alcaldía no es una chacra”, acotó Marcelo, quien anunció que se tratará el pedido de suspensión presentado por el defenestrado dirigente regional del APRA, José Mirada Prado, y no el de los regidores del partido de la estrella.

Indicó además que armará su defensa que será expuesta en el concejo en la sesión extraordinaria y adelantó que en caso la determinación le sea adversa, es decir lo suspendan, no apelará ante el JNE. El acuerdo de los regidores subirá al máximo organismo electoral. El alcalde tiene 30 días hábiles para convocar a sesión.

Más adelante reveló que el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, está sorprendido por el fallo y mortificado por el comunicado de la dirigencia apepista de La Libertad en su contra y ordenó retirarlo.

También admitió que existieron desavenencias con José Ruiz Vega, primer regidor y próximo burgomaestre, las cuales se iniciaron ni bien ganó los comicios ediles en octubre del 2018. Luego estas se incrementaron cuando gente cercana a Ruiz habló de una supuesta enfermedad terminal de Marcelo. “Hablé con él y lo negó. Yo le creí. Ahí terminó el problema”, puntualizó.

El burgomaestre calificó como injusta la condena en su contra y comentó que no incurrió en dolo. “Sí hubo un tema administrativo. No hubo desembolsos”, acotó.