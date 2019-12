RMP sobre TC: "3-3-1 no hacen 4 y para eso no hay que saber derecho, sino matemáticas”

El Tribunal Constitucional dio a conocer el fallo que excarceló a Keiko Fujimori, sin embargo, el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino Valencia, ha solicitado una aclaración y dejar sin efecto esta resolución.

¿Por qué se debería discutir nuevamente? RMP recordó que al TC llegó un recurso de hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular. No obstante, indicó que este recurso fue negado en todas sus instancias por ser demasiado prematuro, ya que el proceso no había concluido.

“Para ganar el hábeas corpus Keiko Fujimori necesitaba 4 de 7 votos ¿qué hizo el relator? Sumó el voto singular de Ramos con los tres votos que excarcelaban a la hija del expresidente”, señaló.

Asimismo, detalló que existe jurisprudencia, la cual no permite sumar votos cuando estos no están fundamentos de manera igualitaria o parecida.

Según la conductora, el fundamento de Carlos Ramos, el cual ha sustentado que Fujimori no puede obstruir a la justicia, ya que el Congreso ha sido disuelto, no tiene relación alguna con las investigaciones.

“Ese voto no se puede sumar porque es singular (…) Han sumado donde no se puede sumar, 3-3-1 no hacen 4 en ninguna parte y para eso no hay que saber derecho, sino matemáticas”, aclaró.

Por último, indicó que el magistrado Ramos podría declarar que su voto no puede ser sumado con los de sus pares y pedir al Poder Judicial el cese de la prisión preventiva por hecho nuevo.

“Si decide eso la excarcelación de Keiko Fujimori es nula y vuelve a la cárcel (…) Es delicada la situación del TC y todo está en manos del señor Ramos”, especificó.

