Puno: Sala revisará apelación de sentencia contra Walter Aduviri

Puno. Tres vocales de la Sala Penal de Apelaciones de Puno analizarán la apelación que presentó la defensa de Walter Aduviri, contra el fallo en primera instancia que lo condenó a seis años de cárcel como coautor no ejecutivo del delito de disturbios. Se lo encontró responsable de impulsar los hechos de violencia ocurridos durante el Aimarazo. Este conflicto estalló en rechazo a las concesiones mineras en 2011.

El abogado de Aduviri, Pablo Abdo, precisó que la audiencia será en el penal de Yanamayo. Explicó que los magistrados deberán pronunciarse sobre si la condena contra su patrocinado se ajusta o no a la legalidad. Precisó que una persona no puede purgar condena, mientras no se le haya acreditado su aporte esencial en su condición de coautor.

Además, Abdo indicó que las únicas pruebas aparentes contra su defendido serían comunicaciones telefónicas con otros coprocesados absueltos, pero se desconoce lo que hablaron.

Aseguró que si en el Perú existe justicia, saldrá libre, porque hay suficientes motivos para que recupere su libertad. Aduviri está preso desde el 25 de agosto. A través de diversas cartas, pidió que su caso sea revisado por organismos internacionales, porque tras su caso hay intereses políticos y económicos.