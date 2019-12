La abogada Giulliana Loza mantiene la postura en que su patrocinada, Keiko Fujimori, no ha cometido el delito de lavado de activo en relación a los aportes de diversos empresarios para su campaña presidencial en el 2011.

Loza Ávalos señaló que, según la declaración de Vito Rodríguez, dueño del grupo Gloria, el dinero para la lideresa de Fuerza Popular fue lícito. Sin embargo, el empresario señaló que le dejó el dinero a Fujimori Higuchi en un maletín.

“Él no dice que se lo ha entregado personalmente. Dijo que es dinero lícito, que ha salido de su patrimonio y ha hecho el aporte, ahí no hay lavado de activos”, declaró Giulliana Loza ante las reiteradas consultas de la prensa. No respondió sobre si su patrocinada mintió con los aportes.

La República publicó parte del testimonio que dio Vito Rodríguez al Equipo Especial Lava Jato, quien señaló que “personalmente sí hice un aporte al partido Fuerza 2011. Que yo recuerde, aporté 200 mil dólares, aproximadamente”.

“La reunión con Keiko Fujimori ocurrió en el inmueble de La Molina antes de la primera vuelta. (…) Fue una casa particular y la señora entraba y salía. No recuerdo bien si le entregué en sus manos. Yo lo dejé en el sillón donde ella estaba, el maletín con el dinero. Era sobrentendido y obvio que el maletín contenía el aporte”, expresó Vito Rodríguez.

La declaración del empresario se suma a la que brindó Dionisio Romero, presidente del directorio de Credicorp Ltd., indicando que aportó 3,65 millones de dólares para la campaña de Fujimori en el 2011. El dinero, de acuerdo a Hildebrandt en sus trece, habría provenido de Atlantic Security, subsidiaria de la primera y que se encuentra en Grand Caymán, paraíso fiscal.

Sin embargo, para Giulliana Loza, “de ninguna manera” ello aporta a la tesis fiscal del Equipo Especial, que también investiga los presuntos aportes de Odebrecht a Keiko Fujimori.

Asimismo, Loza consideró el fiscal José Domingo Pérez “pretende sacarme del caso” contra Fujimori. “Está pidiendo que no me comunique directa o indirectamente con mis coimputados. (…) Tampoco quiere que me comunique con ningún testigo”.