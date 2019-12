La ministra de Educación, Flor Pablo, manifestó que el Poder Ejecutivo respeta la línea editoral de los medios de comunicación, incluyendo los que pertenecen al Estado.

“Lo que quiero recalcar es una posición del Gobierno respecto a que nosotros vamos a respetar siempre la independencia a nivel de la línea editorial, de la línea del trabajo de los medios de comunicación”, señaló a la prensa, de acuerdo a Perú 21.

“El canal del Estado tiene que mantener esa línea (de independencia) y lo ha dicho muy bien el presidente (Martín Vizcarra), como el premier (Vicente Zeballos) también en este mismo sentido”, añadió Flor Pablo.

Dijo ello, a raíz del sonado despido de Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), por decisión del titular de Cultura, Francesco Petrozzi.

Asimismo, Flor Pablo especificó que las determinaciones tomadas en cada ministerio, son competencia de los ministros, y no del presidente.

“Lo que yo voy a recalcar es que las decisiones respecto a los cambios, las toma cada ministro”, aclaró.

Vale mencionar que tras el despido de Hugo Coya, Vicente Zeballos conversó con Francesco Petrozzi.

El ministro de Cultura no anunció que ha sido separado de la cartera, pero sí dijo que "por el momento” seguirá ocupando el máximo cargo.

“Están preocupados (en el Ejecutivo), pero les he pedido que me permitan hacerme cargo de las decisiones que tomo [...] Hemos conversado con mucho detalle del tema, a lo mejor he cometido el error de retraerme un poco; aunque ustedes no me crean, siempre me ha costado hablar, soy una persona tímida”, aseveró Francesco Petrozzi.