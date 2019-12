Yván Montoya: “Hay gente que puede haber infiltrado el Equipo Especial”

El exprocurador Yván Montoya advierte que al menos corresponde un recurso de aclaración a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que liberó a Keiko Fujimori. Además, considera que faltan mayores acciones del gobierno en su lucha contra la corrupción y no solo aprovecharse en los avances del Equipo Especial de la Fiscalía.

¿Cómo ve el caso de César Villanueva, considerando que con Vizcarra enarbolaba el discurso de la lucha anticorrupción desde el gobierno?

Siempre hay que estar cautelosos de aquellos que dicen encabezar la lucha anticorrupción cuando en gestiones públicas pueden haber incurrido en corrupción. Ha razones para proseguir investigaciones con las medidas que se han dado, más aún con el incidente. Intentar acceder a fiscales mostraría que tendría algo que ocultar.

¿Ha sido suficiente la declaración de deslinde de Vizcarra después de días de silencio?

Ha estado muy cerca de él. Debería por lo menos mostrar su separación respecto de los indicios de lo que ha estado intentando hacer. Siempre se ha mostrado el presidente drástico y de rápida reacciones para deslindar con responsabilidades con personal allegado a él y este caso no debería ser la excepciona. Extraña el tiempo en que no haya argumentado nada.

¿Afecta este caso de Villanueva al Poder Ejecutivo?

No. Los hechos se produjeron en el 2008 y los recientes hechos de intento de acceder a los fiscales en lugar de señalar una complicidad muestran lo contrario porque el equipo de la Policía de la Diviac, que depende del Ministerio del Interior ha estado haciendo un trabajo prolijo, lo que muestra que no han tenido especial consideración con él. Si no, todo esto se hubiera retrasado, hubiera sido parcialmente conocido, pero no.

¿Afecta al Equipo Especial del caso Lava Jato?

Refleja que hay gente que pueda estar infiltrada en ese equipo o que no muestran la seguridad que muestran otros. Pero la decisión de separarlo del cargo mostraría un deslinde inmediato y drástico. Más que el descuido es la reacción rápida.

¿Cómo se deberían evitar que haya filtraciones en el Equipo Especial de la Fiscalía?

Cada nuevo miembro o asistente debe ser prolijamente auscultado, no solo su currículo sino su desempeño, los jefes que tuvo... Una mirada bastante rigurosa sobre su trayectoria y luego tener secciones de información para que solo la menos sensible sea de manejo mayor.

Un sector alega que hay un uso político del Equipo Especial. ¿Qué piensa, a la luz de esta revelación de una filtración?

Me parece muy difícil de evidenciar. Mantienen un grado de independencia más o menos evidenciable. Todo el espectro político está investigado, con orden de captura o ya detenido, incluso Villanueva. No hay un nivel de protección mayor. Más bien, el éxito del Equipo Especial es aprovechado por el Ejecutivo para hacer un discurso anticorrupción. Desde el Ejecutivo, no hay mucho que se esté identificando en la lucha anticorrupción. Habría que preguntarse qué está haciendo en lo que corresponde al Ejecutivo.

¿Qué debería hacer le gobierno prioritariamente en lucha contra la corrupción?

Debería ser muy firme sobre la corrupción dentro de ministerios que dan servicios esenciales para población especialmente los más vulnerables. Tratar de prevenirla y erradicarla en servicios de salud, educación, vivienda, seguridad, justicia. Cuando pasó lo del asesor Moreno en salud, una comisión llegó a hallazgos. ¿Qué pasó?

¿Qué le queda ahora a Villanueva ante la justicia y ante sus seguidores?

Supongo a nivel de las investigaciones, cooperar y esclarecer. A nivel ético, no tiene que esperar que el Ministerio Público despliegue acciones sobre su responsabilidad. Él mismo tiene que tratar de mostrar que no tenía responsabilidad en la concesión, si puede hacerlo. Si están equivocados, que lo demuestre. No sé si será posible.

Porque quiso infiltrar el Equipo Especial de la Fiscalía...

Sí. Probablemente algo no regular tiene en la conciencia. Esa hipótesis queda vigente.

¿Qué le parece el fallo del TC de liberar a Keiko Fujimori?

Por mayoría, en el Tribunal Constitucional se afirma que sí hubo obstrucción a justicia, que al momento de tomar la decisión en el Poder Judicial, había razones para imponer para mantener la detención preventiva. En el vocal Ramos, el argumento central es el cambio de condiciones del peligro de obstrucción a raíz de la disolución del Congreso. Eso quiere decir que en su momento sí hubo riesgo. Y hay un voto en minoría muy peligroso porque entra en un análisis muy detallado de las pruebas que solo corresponde al Poder Judicial. Además, no se preocupa por las víctimas de la corrupción, sino solo ve una cara de la moneda.

¿Cómo califica la argumentación del magistrado Ramos?

Dice que se ha disminuido la posibilidad de usar a los congresistas para obstruir la justicia a raíz de la disolución del Congreso. Hay impertinencia del argumento porque las resoluciones en primera y segunda instancia (del PJ) no valoran el chat de la Botika, donde se vería esa obstrucción a través de congresistas, sino la compra de testigos. Usar ese argumento vinculados al Congreso cuando esa no fue la razón de las resoluciones no es lo más pertinente.

¿Eso no vuelve este fallo del TC una sentencia viciada?

Tal vez el procurador puede pedir aclaración al voto de Ramos para que diga cómo no hay obstrucción. A ver qué dice.

¿Y se puede revertir?

Es bastante improbable que un magistrado se desdiga a sí mismo. Lo veo muy difícil.

¿Qué le parece ‘mea culpa’ de la presidenta de la Confiep y su llamado a que los empresarios que dieron aportes irregulares den un paso al costado?

Rescatable. Podía aludir la necesidad de que el empresariado mantenga neutralidad en elecciones. Además, hemos visto una muestra clara del esfuerzo de la clase empresarial de cooptar el Estado, lo que genera condiciones para prácticas de corrupción a gran escala.