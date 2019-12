“Rosa Bartra es la mejor congresista en la historia de la República”, es la frase que ha sido comentada y criticada en las redes sociales, luego que Rafael López Aliaga, secretario general de Solidaridad Nacional, lo dijera en conferencia de prensa.

El representante del partido político dio esta expresión, en la presentación de los candidatos al Congreso, para explicar el por qué la exfujimorista tiene el número 1 de la lista por Lima del partido político fundado por Luis Castañeda.

“¿Por qué la hemos llamado (a Bartra)? Porque, según José Barba, es la mejor congresista en la historia de la República. No lo digo yo. Lo dice José Barba. Esa es la razón”, aseguró López Aliaga durante la presentación oficial de los candidatos de Solidaridad Nacional para las elecciones 2020.

López Aliaga agregó que la exparlamentaria no es fujimorista, sino que solo fue invitada, por lo que pidió que los dejen de vincular con el fujimorismo. Esto, a pesar de haber sido una de las más férreas defensoras de Keiko Fujimori y de su partido Fuerza Popular.

“(Bartra) no es fujimorista. Ella es invitada. (....) Dejen de ligarnos con el fujimorismo. Ha sido una corrupción montesinista y una concentración de poder montesinista, (lo digo) aunque les duela a los fujimoristas. Desmarcamos del fujimorismo. Creo en el huracán solidario que se está gestando en todo el país”, comentó.

Cabe mencionar que el secretario del partido amarillo también había calificado a Luis Castañeda Lossio como el “mejor alcalde de la historia”, a pesar de las investigaciones en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Además, Solidaridad Nacional tiene en su lista por Lima Metropolitana a Juan José Muñico Gonzáles, quien se autodenomina ‘Jota Melo', líder del grupo agresivo La Resistencia, dedicado a atacar a los opositores del fujimorismo. Este personaje ha ratificado ser fujimorista a pesar que no postule por Fuerza Popular. Meses antes señaló ser admirador de Vladimiro Montesinos.

Rosa Bartra anteriormente ha señalado que ella “merece” regresar al Congreso porque la población en el 2016 la eligió como parlamentaria, desestimando el papel confrontacional que representó en la institución.

Usuarios comentan sobre Rosa Bratra

La frase se publicó en las redes sociales y en medios de comunicación. Tras esto, los usuarios la criticaron recordando los hechos más polémicos de los que fue protagonista, como cuando se opuso a las iniciativas legales del Poder Ejecutivo y apoyó al grupo agresivo de Fuerza Popular, La Resistencia.

Uno de ellos fue el abogado constitucionalista Luis Cairo, quien sostuvo que bajo la premisa de López Aliaga, Rosa Bartra habría teniso mejores actos que Miguel Grau Seminario, Raúl Porras, Ciro Alegría, entre otros.

Quien también se pronunció fue la psicoterapeuta Carmen Gonzáles, quien calificó como una frase cómica la que ha dicho la autoridad en Solidaridad Nacional.

Más ciudadanos criticaron la frase a favor de Bartra Barriga y recordaron que peruanos en el extranjeros la señalaron como “persona no grata”, luego que la Comisión que lideraba haya aprobado un dictamen sobre la reforma política en el que se excluían sus votos.

Rosa Bartra en la presentación de los candidatos de Solidaridad Nacional el pasado lunes 4 de diciembre, continuó atacando al presidente Martín Vizcarra al decir que en estas elecciones 2020 él no debe “meter la mano”. Días antes, la exfujimorista criticó a la población y universitarios por votar sin leer. “¿Y por qué no m... eso, no leyeron para votar? Pero claro, el pueblo nunca tiene la culpa, el Congreso sí. Espero que el 20 voten pensando”, enfatizó.