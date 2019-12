Esperanza Villafuerte: “Luis Galarreta jamás nos representó” [VIDEO]

Tras 25 años de activismo en defensa de los derechos humanos, la educadora invidente Esperanza Villafuerte se animó a postular al Parlamento con Juntos por el Perú, para representar a los más de tres millones de peruanos con alguna discapacidad.

- ¿Cómo se animó a postular al Congreso?

Fue una decisión fuerte. Me animé porque me invitaron. En este grupo político he encontrado espacios para participar, compañeros que me ayudan, que entienden mi diversidad y, sobre todo, hallé una situación que sintoniza con lo que yo he buscado siempre: la igualdad.

- La propuesta de Juntos por el Perú es resultado de la alianza entre las agrupaciones que lideran Verónika Mendoza y Yehude Simon. ¿Cuál de las mencionadas la invitó?

Soy militante del movimiento Nuevo Perú.

- ¿Y cómo tomó la posible alianza con Vladimir Cerrón?

Este ha sido un proceso largo de consulta. Hubo personas que estaban de acuerdo y otras que no.

- Entre ellas las excongresistas disueltas como Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona...

Ellas habrán adoptado una actitud de no participar esta vez, pero siguen siendo amigas de la misma causa.

- ¿Se sintió representada en el anterior Congreso?

No hemos sido representados realmente, solo por compañeros a quienes nos hemos acercado para transversalizar los temas de capacidad jurídica. [...] Hubo una persona con discapacidad, pero jamás nos representó.

- ¿Se refiere al fujimorista Luis Galarreta?

Sí, me refiero a él.

- Otro excongresista con discapacidad fue Gian Carlo Vacchelli, promotor de la Ley N° 30412, que dispone el pase libre de las personas con discapacidad al acceso de transporte público. De llegar al Congreso, ¿haría alguna modificación a esta ley?

Bastantes. En la práctica, se diseña para personas con discapacidad severa, pero probablemente el excongresista no se vinculó nunca con eso y no sabe que las personas con discapacidad severa difícilmente viajan en transporte público, por la naturaleza y las condiciones que tenemos esos servicios.

- ¿Qué otra propuesta legislativa impulsaría?

Mucho de lo que se ha legislado no se cumple. Primero, porque algunas de las leyes no se han reglamentado y otras sencillamente no han sido armonizadas con nuestra estructura administrativa, probablemente proyectadas desde una burbuja y no tienen el impacto que se estimó. Hay muchos aspectos por transversalizar: el transporte, la salud y la educación inclusiva. Hay varios aspectos que requieren de un control legislativo, porque podemos tener buenas leyes, pero hay algo roto entre la ley, los operadores (Poder Ejecutivo) y el beneficiario (la persona con discapacidad). Estamos legislando aislados de todo el contexto en el que se va a implementar la ley. Ojalá nos alcance el tiempo, porque vamos por un periodo corto.

- ¿Qué situación cree que encontrará en el Legislativo, teniendo en cuenta la presencia de bancadas como las de Fuerza popular y Apra que, según las encuestas, lideran la intención de voto?

Todos tenemos que tener suerte para tener vecinos. Lo digo porque lo aprendí en mi vecindario. Igual, cuando vas a un trabajo es igual. Me ha costado mucho integrarme en mi centro de labores y eso es un reto porque no sabes con quién te va a tocar trabajar y cuán desigual o manejable va a ser la relación de poder, la correlación de fuerzas. Lo único que pienso es que no hay nada nuevo que encontrar. Ya sabemos quiénes son quién. Lo que no sabemos qué es lo que elegirá la ciudadanía.

- ¿Apoyaría la eliminación de la inmunidad parlamentaria?

Juntos por el Perú va con la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria.

- ¿Qué opina sobre esa prerrogativa?

La inmunidad parlamentaria debe haberse creado con una buena intención, pero ya hemos visto que de buenas intenciones está lleno el infierno. El anterior Congreso, salvo las excepciones que conocemos, le cambió la "m" por la "p", y lo transformó a impunidad. Lo que se ha hecho es pervertir de la peor manera un recurso que se le daba a los congresistas.

- ¿Y sobre la paridad y alternancia?

Necesitamos urgentes medidas que nos conduzcan a un contexto de igualdad en el poder.

- ¿Cómo financiará su campaña?

Tengo 25 años de activismo en derechos humanos. Todo eso fue financiado conmigo. Nunca me han pagado por ir a alguna parte. Es más, para asistir a alguna reunión tengo que pedir permiso en mi trabajo por asuntos particulares, y ese tiempo lo descuentan de mi sueldo. Soy empleada pública. El Gobierno no tiene políticas de responsabilidad social que respete los derechos colectivos de grupos como el nuestro. Entonces, si tú quieres ayudar, tienes que hacer un sacrificio personal. [...] De la misma forma que he financiado mi activismo, voy a financiar [mi campaña]: conversando con personas, compañeros como yo que quieran apoyarla. Nosotros no tenemos millones, pero somos millones.

Dato

- Esperanza Villafuerte postula al Congreso con el N° 10 en la lista por Lima de Juntos por el Perú.

- Además de estudiar Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresada de la maestría en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.