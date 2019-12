César Landa Arroyo: “Es una magistrada con una trayectoria de coherencia”

Desde Guadalajara, México, donde participa de un encuentro internacional de juristas en el marco de la Feria Internacional del Libro, el constitucionalista, académico y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), César Landa Arroyo, habló con La República sobre la elección de la magistrada Marianella Ledesma como nueva titular del TC.

En líneas generales, ¿qué opinión tiene sobre la elección de Marianella Ledesma como nueva presidenta del TC?

Me parece positivo, porque renueva no solamente a la presidencia del TC, sino que por su trayectoria jurídica, expresada en los votos y en su carrera judicial, (Ledesma) es una magistrada con una trayectoria de coherencia, de defensa de los derechos fundamentales y respeto de la Constitución y control de los poderes públicos y privados.

¿Pero no resulta, por decir lo menos, extraño que haya sido propuesta y elegida por los magistrados más cuestionados del actual TC?

En el Tribunal Constitucional, a veces, las mayorías y minorías que se van formando están en función de las causas. Hemos visto cómo se admite la demanda competencial de manera unánime por todos los magistrados, pero cinco de ellos, más bien, se pronuncian por rechazar una medida cautelar, a fin de que se mantenga el decreto supremo que disolvió el Congreso. De modo tal que los votos que Ledesma ha recibido, claro, sorprende por quiénes han votado, pero creo que también son circunstancias.

¿Y cuáles serían esas circunstancias?

Bueno, se están yendo ya seis de los magistrados y solo quedará Ferrero, quien era candidato al igual que (Eloy) Espinosa-Saldaña, pero había mucho rechazo hacia él, por su posición y el tema de su no doctorado. Pero al margen de eso, parece que Ledesma resultó ser una candidata por lo menos de consenso.

Pero ha sido sorpresiva su postulación, teniendo en cuenta que ella apoyaba la candidatura del magistrado Espinosa-Saldaña.

Tengo entendido que inicialmente Ledesma apoyaba a Espinosa y que ella iba a la vicepresidencia, pero con el voto de (Carlos) Ramos a favor de liberar a Keiko Fujimori, ese pacto se rajó. Además del rechazo radical a la candidatura de Espinosa, poniendo de por medio sus renuncias en los casos de Blume y Sardón.

Fue raro que Augusto Ferrero fuera quien la proponga...

Ferrero entendió que no sería presidente si no negociaba con Ledesma, cediéndole la presidencia hasta que el nuevo Congreso renueve a los magistrados salientes. No era buena la candidatura de Espinosa al parecer por su estilo que le ha traído conflictos. Ledesma para el grupo de Ferrero, Sardón y Blume es la candidata para que no suba Espinosa. Y para su grupo de origen (Ramos, Miranda y el propio Espinosa), creo que es la mejor candidata.

¿Qué retos deberá asumir Marianella Ledesma?

La doctora Ledesma va heredar 7,500 expedientes acumulados sin resolver. Este año tienen una meta de resolver hasta 6 mil, pero igual hay un déficit muy alto de causas que se vienen arrastrando año a año y ese es el gran reto que le corresponde. Creo que va a ser una presidencia moderna, acorde con los nuevos tiempos.