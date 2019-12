Arequipa: Majes II suspendido hasta febrero de 2020

Roberth Orihuela Q.

Una suspensión más sufrirá el proyecto de irrigación Majes Siguas II. Ayer el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoleón Ocsa, confirmó que se firmó una nueva resolución para extender la suspensión de las obras hasta el 14 de febrero de 2020.

“Es el tiempo que hemos calculado para culminar con todo lo que falta para la firma de la adenda 13. La resolución se ha firmado hoy (ayer)”, contó el funcionario.

Con este nuevo alargue, el proyecto tendrá dos años y dos meses suspendido.

La primera información al respecto la dio el consejero José Luis Hancco, pero recién ayer se oficializó por parte del gobierno regional.

La primera suspensión la firmó la exgobernadora Yamila Osorio Delgado, con el fin de revisar la posibilidad de un cambio tecnológico (de canales a tuberías) por un valor de US$ 104 millones. Esta fue rubricada el 27 de diciembre del 2017. Tenía una duración de doce meses.

Casi al final de su gestión, Osorio extendió el plazo hasta marzo de 2019.

Tras asumir como gobernador, Elmer Cáceres Llica prometió reactivar el proyecto en marzo de 2019, cuando finalizaba el alargue que firmó Osorio. Sin embargo, no pudieron cumplir con los últimos detalles de la adenda 13 y se volvió a extender el reinicio de las obras. De marzo pasó a junio, luego a agosto y noviembre.

El consejero José Hancco criticó que Majes Siguas II siga detenido. “Se tiene un presupuesto que no se está ejecutando (US$ 550 millones). No entiendo por qué se insiste en una adenda que no tiene sentido ni sustento”.

Y es que lo único que falta es el informe de la supervisora especializada. Se sabe que ya se les envió los documentos de la adenda, pero hasta el momento no hay pronunciamiento.

El jefe de la oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del gobierno regional, Javier Rospigliosi, explicó que conversaron con la supervisora y se elaboró un plan de trabajo. Se espera un primer informe este mes y elevar las observaciones que hagan hasta enero de 2020.

Además adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas convocó para el 12 de diciembre al gobernador y sus funcionarios a fin de ver un cronograma de trabajo para la firma de la adenda 13.