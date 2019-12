Este lunes vence el plazo para que el Procurador Público del Poder Judicial (PJ), Jhony Tupayachi, presente el recurso de nulidad contra el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que permitió la liberación de la investigada Keiko Fujimori.

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez solicitó al procurador interponer dicha medida porque considera que formalmente no hubo cuatro votos para excarcelar a la excandidata.

El último jueves, en el TC cuatro magistrados apoyaron que Fujimori Higuchi abandone el Penal de Santa Mónica: Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos. Y tres rechazaron su liberación: Eloy Espinosa–Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda.

La tesis del fiscal Pérez es que los votos de Blume, Sardón, Ferrero y Ramos solo coinciden en la decisión y no en los fundamentos. Eso ameritaría que el TC corrija su decisión.

“Para que exista sentencia se requiere de una cantidad suficiente de votos que coincida en los contenidos de los fundamentos que sostiene la decisión (…). En consecuencia, no basta solo coincidir en la decisión”, sostiene Pérez Gómez en el oficio enviado al procurador Tupayachi.

Y los argumentos del fiscal Pérez son concretos: en la resolución a favor del hábeas corpus de Fujimori Higuchi, Ramos solo se aboca a precisar que es imposible que la líder de FP obstruya la justicia porque ya no tiene una bancada mayoritaria en el Congreso, pues dicha institución fue disuelta el 30 de setiembre por el presidente Martín Vizcarra.

PUEDES VER Keiko Fujimori se reúne con Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo

Sus tres colegas, en cambio, se abocaron a desestimar las evidencias del Ministerio Público (MP) y las confesiones de testigos protegidos. Con esas omisiones fallaron a favor de que la lideresa del partido Fuerza Popular abandone el Penal de Santa Mónica.

A eso se suma que la firma del letrado no figuró en la sentencia junto a las rúbricas de Blume, Sardón y Ferrero.

Ayer, en una entrevista en Panorama, el fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, criticó la decisión de Ramos. “Ese voto no coincide con ninguno de los demás magistrados”, manifestó. Sostuvo que la tesis del tribuno no aborda ninguna de las resoluciones judiciales que derivaron en la prisión preventiva contra la lideresa naranja. “Es como que actuara de abogado de Keiko Fujimori”, enfatizó.

Para el constitucionalista Luciano López, la decisión y los fundamentos en los magistrados que resolvieron que la lideresa fujimorista deje la cárcel deben coincidir. “En la decisión de Ramos hay una coincidencia parcial, pero ¿por qué solo es voto singular? Porque no coincide con los argumentos”, expresó.

Bajo esa premisa, agregó López, hubo tres tipos de votos: a favor del hábeas corpus, en contra y el singular, de Ramos. “Por eso Pérez está invocando el artículo 46° (del Reglamento Normativo del TC) porque dice que no se ha logrado el número de votos suficientes”, explicó.

Casos y antecedentes

Por otro lado, el fiscal anticorrupción, en su solicitud, antepone dos antecedentes que, según López, son relevantes: el caso Frontón y el caso Walter Muñoz Cho.

En el caso Frontón, mediante la resolución ATC 01969 –2016–HC/TC. Allí el tribunal corrigió el voto del exmagistrado Juan Francisco Vergara Gotelli, quien el 2013 resolvió a favor de la prescripción de las investigaciones contra los marinos investigados por los asesinatos en El Frontón.

En ese caso, además de Vergara, votaron en esa línea los magistrados Carlos Mesía, Ernesto Álvarez y Fernando Calle.

Sin embargo, la disyuntiva nació en que Vergara –similar al caso de Ramos– no coincidió en los fundamentos con sus tres colegas. Mesía Álvarez y Calle habían considerado que los crímenes en El Frontón no eran de lesa humanidad. Vergara refutó que eso lo debe definir el PJ. Su voto fue singular, pero sin compartir los argumentos de la mayoría.

Mientras que en el caso Muñoz Cho, el fiscal Pérez resalta un argumento de la resolución RTC 00322-2011-Q/TC: “No solo en el fallo de las sentencias o resoluciones emitidas por este Tribunal existen mandatos que deben ser cumplidos, sino también en la fundamentación que sustenta y justifica la decisión adoptada”.

El expresidente del TC César Landa sostiene al respecto que “las sentencias deben tener coherencia jurídica interna entre los motivos para otorgar un derecho y lo resuelto en el fallo”.

Equipo Especial

Antecedentes de resoluciones corregidas en el TC existen. Todo depende del procurador Tupayachi quien, según fuentes de La República, es cercano al constitucionalista Domingo García Belaúnde, abogado de Keiko Fujimori. Además, trabajó tres años para el despacho del excongresista de Fuerza Popular Octavio Salazar.

En el Equipo Especial, según fuentes de este diario, consideran probable que el procurador del PJ no mueva ni un dedo para llevar al TC el recurso de nulidad del fiscal Pérez Gómez, contra la cuestionada excarcelación de Keiko Fujimori.

El 25 de setiembre, durante la audiencia del hábeas corpus de la lideresa de FP en el Tribunal Constitucional, la presentación del procurador fue tibia. Ese día, el coordinador del Equipo Especial protestó.

“El propio doctor Tupayachi pudo eventualmente considerar que podría haber existido algún margen dentro del cual podía especularse de que su actuación no sería profesional”, enfatizó Vela.

Otra preocupación en el Equipo Especial es que hasta ahora el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, tampoco ha convocado a una audiencia de prisión preventiva, pues, como expresó el magistrado Blume el 25 de setiembre, el caso retornó a su etapa inicial.

Mientras que el juez Zúñiga no convoque a una audiencia, Fujimori Higuchi no tendrá ni siquiera comparecencia restringida. Hasta podría abandonar el país sin ningún impedimento.

Nuevo presidente

Y estas disyuntivas acontecen en medio de las elecciones al interior del TC. Los seis magistrados se reunirán esta mañana para decidir quién será el nuevo presidente. Los candidatos voceados son Ferrero y Espinosa-Saldaña. El primero es apoyado por Blume y Sardón y el segundo, por Ledesma y Miranda. El único juez constitucional que aún no se decide es Ramos.

PUEDES VER Keiko Fujimori salió de penal de Chorrillos tras cumplir prisión preventiva

Para ser electo como presidente del TC se requiere cinco votos. Es evidente que los tribunos Ferrero y Espinosa-Saldaña no los obtendrán. Por eso habría segunda vuelta.

Testigo de Caso Keiko recibió amenazas

En declaraciones a Exitosa, el testigo protegido en las investigaciones por el Caso Lava Jato contra Keiko Fujimori, Segundo Crisanto Pulache, confesó haber recibido amenazas de muerte previo a la liberación de la lideresa de Fuerza Popular. “Me llamaron hace algunos días y me dijeron ‘cuídate, cuídate, que Keiko ya sale’”, reveló. Crisanto no cuenta con protección policial. “Desconocidos preguntan por mí y la verdad yo tengo temor porque me dicen que me van a matar”, agregó. La decisión del Tribunal Constitucional sobre el hábeas corpus de Fujimori Higuchi dejó en el limbo a los investigados que se alinearon a confesar los hechos a la Fiscalía.

La clave

Nuevas evidencias. Si bien Keiko Fujimori está en libertad, deberá afrontar otra línea de investigación por lavado de activos debido a que directivos de Credicorp, Grupo Gloria, Minera Volcan, Capeco y Graña y Montero confesaron ante la Fiscalía haber aportado millonarias sumas de dólares a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular.

Pedido de nulidad y antecedentes

Primer documento: solicitud de nulidad del fiscal José Domingo Pérez. Segundo y tercer oficio: resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el voto singular y fundamentados en los casos Walter Muñoz Cho y Frontón. Marcan precedentes importantes.