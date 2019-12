Marina Navarro: “Los partidos deben evitar mensajes discriminatorios”

Por: María José Vargas

Hasta el momento, dos candidatos, de los partidos Fuerza Popular y Unión por el Perú, han difundido ofertas electorales en contra de los migrantes venezolanos. Ante esto, Marina Navarro exhorta a cumplir con el Pacto Ético Electoral.

PUEDES VER Mijael Garrido Lecca llama “malentendido” a situación sobre su rango en el Ejército

¿Qué tan válida o legítima puede ser la propuesta de un candidato de expulsar del país a “delincuentes extranjeros”?

En cualquier país del mundo, una persona que comete un delito, independientemente de su nacionalidad, tiene que ser juzgado y eso es un principio básico. Además, debe pagar la pena en el lugar donde lo cometió. Es lamentable que algunas autoridades generen el odio y llegan a insinuar que la inseguridad ciudadana en Perú es responsabilidad solo de los venezolanos, sin que haya alguna evidencia para hacer dichas afirmaciones. Hemos visto algunos comentarios o tuits en los que se hace ese tipo de discriminación y ese tipo de mensajes son claramente xenófobos. Es muy importante que los partidos políticos cumplan el pacto ético electoral, que es muy claro en su punto octavo, que exige que no haya ningún tipo de mensajes discriminatorios.

¿Cuánto de oportunismo o cálculo populista hay en propuestas de este tipo?

Cada vez es más común ver ese tipo de propuestas en las campañas electorales. Claro, siempre ha sido recurrente pero ahora es especialmente peligroso porque asustan o incitan al odio. Es devastador decir que un grupo de personas causa algún tipo de mal. Eso genera rechazo por parte de la población y eso nos parece lamentable, cuando además sabemos que hay muchos aportes que la población venezolana. El último estudio de BBVA Research determinó, y ha puesto en evidencia, que la comunidad venezolana tiene un potencial y esto ayuda a la riqueza e integración.

Evitar el ingreso de extranjeros porque “vienen al Perú a quitarle trabajo a nuestra gente”. ¿Qué le parece esta propuesta de otro candidato?

El Perú no es el primer caso ni el primer país en donde escuchamos denuncias o comentarios xenófobos. Lo que hay que considerar siempre es que el trabajo se debe dar en buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje no son trabajos formales y no ofrecen las mejores condiciones.

PUEDES VER Apra tiene 12 candidatos con sentencias

¿Las propuestas con mensajes xenófobos considera usted que suponen la comisión de algún delito?

Lo que veo es que los mensajes xenófobos no son contrarrestados. Las propuestas deben ser viables, más solidarias.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, llegar con otro tipo de mensaje. Nos debemos preguntar ¿cómo hacen las familias venezolanas para aportar de la mejor manera y que se integren a esta sociedad? Del tema de derecho al trabajo de las personas extranjeras se habla poco. Casi nadie sabe que el impuesto por parte de ellos es mucho más elevado al que hacen las personas peruanas.

¿Considera usted que no hubo propuestas para contrarrestar los mensajes discriminatorios?

No podría hacer un seguimiento de ver qué ha dicho cada uno de los representantes de los partidos. Cuando se están lanzando discursos que pueden generar odio hacia un grupo determinado de personas, eso es xenofobia, entonces es importante asumir que eso es discriminación.

En 2019 hubo una ola de xenofobia en Perú, luego de un crimen en Lima con venezolanos involucrados. ¿Se mantiene esa discriminación?

Yo creo que eso está más impulsado por las autoridades y medios de comunicación que por la sociedad peruana.

¿Cómo es el comportamiento del peruano?

Los peruanos han sido más bien solidarios y las encuestas que ha hecho Acnur lo evidencian. No podría decir que la sociedad peruana es xenófoba sino todo lo contrario.