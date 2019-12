El testigo protegido del caso que compromete a Keiko Fujimori y Fuerza Popular con el presunto delito de lavado de activos, Segundo Crisanto Pulache, denunció este domingo ser víctima de amenazas contra su vida, y afirmó que se siente “desprotegido” debido a que no se ha dado de manera continua la protección policial que se le asignó.

Pulache manifestó que recibió una llamada días atrás en la que le anunciaban que se cuidara porque “Keiko va a salir”, hecho que fue también comentado por su abogado, el doctor Miro Toledo, desde el programa “En defensa de la verdad” de radio Exitosa.

“Yo lo llamé al doctor Toledo manifestándole que no tenía protección, que me habían quitado ya más de un mes la protección. Yo pensaba que ya había terminado mi proceso, pero me informan que el proceso continúa”, relató Pulache en diálogo desde el distrito de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, departamento de San Martín.

“La Policía me daba la protección", contó el testigo protegido, quien aseguró una vez más que nunca aportó ninguno de los 47 mil soles que figuran como sus donaciones al partido fujimorista en el padrón de aportantes. “Venían a mi casa, a mi trabajo. Les decía que hagan presencia..."

Pulache contó que en su centro de labores, el municipio local, varios de sus amigos le han comentado que gente desconocida pregunta por él. “'Nosotros les decimos que no sabemos dónde estás’”, refiere que le dicen sus amistades al testigo protegido.

Amenaza de muerte

De acuerdo al relato de donde Crisanto Pulache, “en principio sí me habían amenazado de muerte” a través de"una llamada desconocida".

El interlocutor, según el testigo protegido, "simplemente me dijo ‘cuídate, que Keiko va a salir’.

Según el abogado de Pulache, el doctor Miro Toledo, esta llamada se dio el pasado 21 de noviembre, cuatro días antes de que el Tribunal Constitucional resolviera revocar la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori.

“Me dicen que hay gente desconocida que pregunta por mí, esos sí andan personalmente por acá por mi trabajo. Por eso yo preocupado pido el resguardo policial. Que hagan presencia si quiera”, solicita el testigo protegido.

En su testimonio, Pulache refiere que recién el resguardo policial se habría reincorporado a protegerlo el último viernes, fecha en que, según cuenta el mismo testigo protegido, “me llamó un suboficial” de la Policía Nacional, quien le dijo “señor Pulache, ha llegado un documento nuevamente para que le demos protección”.

“Yo le dije ‘por qué no me han llamado, no me llaman’, y me dijo que no había nada. Pero ahorita la doctora Rosario de Lima me llamó [para preguntarme] si tengo la protección. Le dije que no la tengo. Después me llamó la Udavid de acá de la región San Martín, en el distrito de Nueva Cajamarca, el doctor Manayay, y le dije que no tengo la protección. Ya el doctor se ha venido hasta la comisaría y él me reiteró el día viernes la Policía. Pero hasta el momento no vienen. El viernes me llamaron una sola vez y me dijeron que iban a ir a mi casa, a mi trabajo, pero hasta ahorita no aparecen”, señaló Pulache.

No soy culpable

Defendiendo su versión de los hechos, el testigo protegido reafirmó que no era culpable “de nada” y que tomaron su nombre para “pitufear”, según consideró la Fiscalía, dinero en la campaña presidencial del partido fujimorista.

En este punto, el testigo protegido mencionó al excongresista de Fuerza Popular Rolando Reategui, quien a la fecha es colaborador del Equipo Especial para el caso Lava Jato en la investigación que sigue el fiscal José Domingo Pérez.

“Yo por qué firmé, no quizá como una cosa de que yo gustosamente lo he hecho. Ese señor congresista, el señor Rolando Reátegui Flores, yo era partidario del partido. Y perdimos en el 2011 y él viene y me dice ‘Crisanto, hemos perdido’. Hemos perdido, me dice. Pero ‘bueno, nos hemos sobregirado la campaña, y yo quiero que tú te pongas como aportante’. Y le digo: ‘como aportante de qué’. ‘Como aportante que tú diste un dinero’”, contó el testigo.

"Él me dice ‘firma’, y yo le digo ‘cuánto quieres que aporte’. Unos 8 mil soles, me dijo, ponte como aportante. Y yo le dije ‘y qué tengo que hacer’. ‘Bueno, fírmame este recibo, me dijo, en blanco, y dame una copia de tu DNI y ya yo lo lleno con los 8 mil. Y eso nos pasó a varios acá en Nueva Cajamarca, no solamente a mí. Acá estaban el señor Rimarachín, varios aportantes fantasmas que han habido. Nosotros confiábamos en que él era de San Martín, que era congresista, padre de la patria. Nosotros qué íbamos a pensar que íbamos estar en este tremendo error de firmar y que nos tengan involucrados en este problema sin haber hecho nada’, agregó.

“Siento miedo”

Con la liberación de Keiko Fujimori, señaló el testigo Crisanto Pulache, el temor por su vida se ha hecho patente. "Me dicen que Keiko ya salió, todos me comunican. Yo ando siempre con el temor, mirando para todos lados”, manifestó.

“Yo estoy en manos de la justicia y en las manos de Dios. Y es para que me hagan algo por haber hablado la verdad, yo pues, yo no soy culpable de nada”, cuenta el testigo protegido.

Pulache reitera que siente temor por su vida, pues señala que “donde me encuentran a mis amigos [me dicen] ‘oye, Pulache, te van a matar’”.

“Eso me atemoriza para yo andar libremente a mi trabajo. Por eso yo digo que haya la protección policial, que haya presencia. No pido un policía las 24 horas del día”, indicó

“Yo he declarado cuando las papas quemaban. Pero hasta ahorita me siento que Dios me ha cogido, que me tiene de su mano. Porque yo le pedí a Dios de rodillas que nunca me pase nada, que tengo mi familia, mis hijos, y no quisiera que me pase nada. Gracias a Dios, hasta ahorita no me pasa nada”, agregó.