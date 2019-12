Petrozzi: “El presidente no me ha ordenado destitución de Hugo Coya”

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, rechazó de manera enfática que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, haya tenido influencia en su decisión de destituir a Hugo Coya del cargo de presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El periodista, desde España y a través de una llamada telefónica para Cuarto Poder, enunció el intento de Petrozzi de interferir en el manejo periodístico del canal del Estado. Además, sostuvo que le pidió su renuncia a fines de la semana pasada y que atribuyó la decisión al mandatario Vizcarra. “Dos funcionarias han envenenado al presidente”, le dijo, sin más explicaciones.

PUEDES VER Hugo Coya denuncia presiones contra la libertad de expresión

Ante esta versión, Francesco Petrozzi rechazó las versiones y señaló que el despido fue iniciativa solamente de él y que la resolución que oficializa la destitución tiene la firma del presidente Vizcarra porque tuvo "que pedir apoyo”. Agregó que ya había comunicado a Palacio sus intenciones de hacer cambios en Tv Perú y en la Biblioteca Nacional.

“Eso no es cierto y no voy a permitir que me mezclen a personas. (...) He sido consensuador, el presidente no me ha ordenado. Esta es un decisión mía. Yo conversé con Hugo (Coya) el jueves. (...) Ese día coordinamos su renuncia”, aseveró en entrevista con ATV Matinal.

Respecto a la versión de que llamó a Coya para reclamarle la transmisión de la reacción de Mark Vito tras la decisión del Tribunal Constitucional, de liberar a Keiko Fujimori, Petrozzi enfatizó en que es rotúndaente falso y que “no es un monstruo” para impedir ese tema.

“¿Tú qué crees que soy un monstruo para intervenir en la liberación de una persona que su hija está de cumpleaños y que hace un año estaba presa en prisión preventiva? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? No, categóricamente no (he intervenido en la trasmisión)”, exclamó

Argumentos de Petrozzi

El ministro Petrozzi señaló que entre los argumentos que tuvo para destituir a Hugo Coya fue que quiere “darle al contenido del canal nuevos aires” además que “toda institución necesita de vez en cuando un cambio de timonel”.

Sostuvo que nunca ha dudado de la capacidad del periodista pero que dejó de tener confianza en él porque la noticia de su renuncia se comenzó a divulgar en redes sociales, a pesar que era un tema que solo habían acordado ellos dos.

Señaló que está pasando un mal momento por la polémica despedida de Hugo Coya. Agregó que esto le quita tiempo y lo distrae de sus obligaciones como ministro. “Lo decente hubiera sido aceptar y no quitarme las energías”, indicó.

Francisco Petrozzi aseguró que no ha hecho algo malo por lo que considera no hay razones para renunciar. Además, señaló que tiene el apoyo y la confianza del presidente Martín Vizcarra.