El ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, se reunió este lunes 2 con el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zeballos, por la decisión que tomó de separar a Hugo Coya, quien era la cabeza del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Finalizado el encuentro, de más de una hora, Petrozzi sostuvo que existe preocupación desde el Poder Ejecutivo, pero que el Gobierno no debe estar vinculado con sus decisiones como titular del sector.

“Están preocupados, pero les digo que me permitan hacerme cargo de lo que he hecho y decidido. El gobierno no tiene por qué verse envuelto en mis decisiones que tomo como ministro”, declaró Francesco Petrozzi a la prensa.

Aseguró que “por el momento” continuará a cargo de Cultura, añadiendo que en la PCM no han dudado de sus motivos para destituir a Hugo Coya.

“Cuando tomo una decisión por el bien del sector Cultura, por el bien de los trabajadores del ministerio, no dudo en tomarla”, expresó.

Antes de ingresar a la sede de la PCM, Francesco Petrozzi indicó que “no he venido a renunciar. He tomado una decisión como ministro la cual afronto”. Añadió que “si estos cambios van a traer traumas, los tendré que afrontar”.

Hugo Coya declaró en Cuarto Poder que el ministro le anunció el jueves 28 su cese en la presidencia del IRTP. Sostuvo que había presión respecto a las coberturas, como en los casos vinculados al fujimorismo, y que Petrozzi le dijo que dos funcionarias habían “envenenado” al presidente Martín Vizcarra.