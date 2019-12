Acuña y Diez-Canseco: Ejército y ciudadanía para combatir inseguridad

El número tres de Unión Perú, Virgilio Acuña, y el número uno de Perú Nación, Francisco Diez-Canseco, debaten sus posturas e ideas sobre temas coyunturales que el próximo Congreso tendrá en agenda.

Lucha contra la inseguridad

Virgilio Acuña asegura que el Perú está en una situación de guerra por el tema de la inseguridad, pues los delincuentes poseen armamento muy contrario a la situación de los efectivos policiales, quienes no tienen los implementos necesarios. Por lo que aseguró que el único camino es sacar a las calles al Ejército del Perú.

“El gobierno no quiere mencionar la palabra Fuerzas Armadas, políticos cobardes que no quieren decir que hay que sacar al Ejército, políticos oportunistas que no tienen valentía”, denunció.

No obstante, para Francisco Diez-Canseco es inválida la propuesta de su contrincante, pues considera que el Ejército no está preparado para esto. Pos su parte, planteará fortalecer a las rondas vecinales para que apoyen a la Policía Nacional, los cuales deberán ser reformados a través de un Consejo Nacional para erradicar la corrupción del sistema.

Inmunidad parlamentaria

Para el número 3 de Unión Perú, la inmunidad parlamentaria debe ser debatida en el Congreso, pues es necesaria para que los congresistas puedan legislar, sin embargo, sustentó que tiene que eliminarse cuando se trate de beneficios personales.

Pero el número 1 de Perú Nación manifestó que erradicarla es la opción más viable, aunque implementarán un sistema que sirva como prerrogativa y no como un privilegio. Asimismo, añadió que plantarán la revocatoria congresal y la bicameralidad.

Unión Civil –Matrimonio igualitario

Diez-Canseco especificó que la comunidad LGTBI debe tener todas las garantías, compresión y tolerancia, sin embargo, esto no significa que el partido esté de acuerdo con la unión civil, ya que poseen observaciones.

“El matrimonio debe ser solo entre hombre y mujer”, recalcó.

Acuña indicó que este tema es importante y que está preparado para debatirlo cuando llegue al Congreso de la República.

