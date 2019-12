Denuncian irregularidades en prisión preventiva de exalcalde de Olmos

La defensa legal del suspendido alcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, denunció que su patrocinado estaría siendo víctima de una serie de abusos e injusticias por parte de los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que recientemente dictó contra él 24 meses de prisión preventiva por los delitos de crimen organizado, colusión y cohecho.

“Lo están señalando como líder de una organización criminal que la propia Sala, en su resolución número 5, dice que no existe. Sin embargo, a los otros imputados les dieron comparecencia restringida y afrontarán el proceso en libertad. No se está midiendo a todos con la misma vara”, declaró el abogado Luis Martínez Coico.

El documento al que hace referencia, es la resolución del 25 de noviembre que ratifica la medida coercitiva solicitada por el fiscal Luis Piscoya Montalbán, quien denunció a Serrato Puse como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Faenones de Olmos’, que se habría dedicado al direccionamiento de obras y licitaciones irregulares.

No obstante, como refiere la defensa, la propia resolución de la Sala de Apelaciones, en el punto décimo primero de la Parte Considerativa, señala que “en éste caso, a la fecha aún no puede considerarse la existencia de graves y fundados elementos de convicción respecto de dicho delito (organización criminal)”.

“La Sala dice que no hay tal organización, porque no existe una estructura clara, y sólo está considerando los delitos de colusión simple y cohecho para los otros diecinueve imputados. Sin embargo, nuestro patrocinado seguirá preso por ser cabecilla de una organización criminal”, precisa Martínez.

Otro detalle sobre el que hace hincapié, es que la sala conformada por los magistrados Raúl Solano Chambergo, William Bravo Llaqué y Edwin Quispe Díaz, sí aceptó la apelación presentada por el gerente municipal José Farfán Maza, quien fue acusado por colaboradores eficaces de cometer los mismos presuntos delitos que Serrato.

“Es decir, para Farfán Maza no consideraron lo dicho por los colaboradores, pero para Serrato sí. Incluso, no han tenido en cuenta el testimonio del señor Luis Enrique Hernández Sánchez, que en su manifestación dijo que la obra del Mercado de Abastos le fue dada por el actual alcalde, Adrián Arroyo Soplopuco, el 30 de setiembre, cuando Serrato ya no estaba en la alcaldía desde el 14 junio”, agrega Martínez.

Otros hechos que se atribuyen a Serrato, y que no tendrían ningún sustento legal según su defensa, es haber recibido dinero de Carlos Armando Inga Bustamante, a cambio de que ejecute obras de pavimentación en la calle Victor Raúl.

“Esa obra nunca estuvo en el presupuesto, y la obra del parque del caserío Querpon la ganó otra empresa y la OCI la anuló. Además, el mismo Carlos inga dijo en su declaración que todo lo coordinó con el ex regidor de Lambayeque, Miguel Ydrogo, nunca sindicó al señor Serrato” enfatiza el abogado.

Por todo lo expuesto, la defensa del alcalde de Olmos anunció que tomará acciones legales a fin de que las autoridades competentes puedan revisar el caso y sancionar a los responsables de lo que consideran no sólo una grave injusticia, sino un abuso y ensañamiento contra su patrocinado.