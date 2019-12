Ya excarcelada, Keiko Fujimori tendrá que ocuparse de Fuerza Popular, un partido en crisis

Luego de su liberación, Keiko Fujimori deberá hacerse cargo de un partido muy debilitado. Tres personas consultadas, cercanas a Fuerza Popular, coincidieron en que la excarcelación supone la oportunidad de fortalecer a una organización que, lejos del poder que tenía en julio del 2016, busca recomponerse.

Lo más probable es que FP pase la valla. Los sondeos así lo indican. En esa línea, no es seguro que Keiko desee ser protagonista en la campaña para las elecciones legislativas extraordinarias de enero, ni que sienta que su presencia es obligatoria para salvar una inscripción.

Se pudo conocer que la excandidata presidencial ha dicho a sus allegados que no tiene interés en involucrarse, ni generar nada que pueda poner en peligro su libertad recién adquirida. Más bien, si su estatus de mujer libre se mantiene, su mirada estaría puesta en el 2021.

En suma, Keiko recibe un partido sin varios colaboradores que destacaron (no necesariamente para bien) en estos años. Rosa Bartra irá en la lista de Solidaridad Nacional. Carlos Tubino renunció. Ambos quisieron postular con FP, lo veían como una reivindicación personal. La decisión de sacarlos fue, en parte, alentada desde las bases. Tampoco se incluyó a Héctor Becerril ni a Karina Beteta, de posiciones intransigentes. Luis Galarreta, actual secretario general de FP, muy cercano a Keiko, lideró la selección.

FP apuesta esta vez por un retorno al fujimorismo “clásico”, con Martha Chávez como cabeza en Lima. Es la llamada a conseguir “voto de arrastre”.

La presencia de Chávez es una señal de que, en esta nueva etapa, Keiko se va a aferrar al núcleo “albertista”. Chávez fue excluida de la lista parlamentaria del 2016, junto con otros históricos como Luisa María Cuculiza y Alejandro Aguinaga. Los dos últimos ya están retirados de la política activa. Aquella vez se les hizo a un lado para intentar ofrecer una imagen diferente.

El intercambio epistolar de Keiko con su padre también apunta a la búsqueda de una reconciliación, familiar y política. Hoy irá a visitarlo al penal.

El factor Kenji

FP tuvo todo a su favor para consolidarse. Gracias a la cifra repartidora, ganó 73 escaños en las elecciones del 2016. Uno de sus problemas, sin embargo, es que de ese total apenas once eran militantes. Por eso, FP tenía gran interés en promover la ley antitránsfuga. En la interna sabían que la naranja podía desgajarse. En efecto, así ocurrió.

La situación empeoró con el caso Kenji y su renuncia en febrero del 2018, junto con otros nueve disidentes.

Si Keiko se acercó a su padre, falta saber si hará lo propio con su hermano. Ayer dijo al respecto: "Estoy segura de que con el tiempo podré conversar con él".

Un fujimorista de la “vieja guardia” describió la relación política/familiar entre Keiko y Kenji de la siguiente manera: “Lo que tiene que hacer (Keiko) es recomponer a su familia, no va a poder avanzar con el partido si es que no muestra una clara voluntad de recomponer sus relaciones. Después de todo lo que le hicieron a Kenji, tiene que tener una iniciativa por ese lado (…) Kenji tiene más arraigo que ella, está más conectado con el pueblo. Él no está mirando por arriba del hombro”.

Desde esta perspectiva, Keiko necesita de Kenji si es que desea recuperar viejos bríos.

En FP se rumorea sobre la posibilidad de promover un “reencuentro familiar”, antes de la Navidad. La pregunta es si Kenji estaría dispuesto a sellar la reconciliación. Debe recordarse que él se alejó del partido de su hermana en circunstancias complicadas. Y encima perdió su escaño como consecuencia de un proceso impulsado desde FP, después de que se frustrara un primer intento de vacancia presidencial en contra PPK.

Desde el entorno del excongresista aseguraron que no se ve con Keiko desde el 2018. Aunque el espíritu familiar de fin de año, acaso, podría acercarlos.

Ayer, Keiko publicó una foto familiar en su cuenta de Twitter y agradeció a “Dios y a la vida” por una “nueva oportunidad”. Luego, se dirigió a la casa de su madre, Susana Higuchi, en el distrito de San Borja.

“La tesis de José Domingo Pérez no es descabellada”

El fiscal José Domingo Pérez pidió al procurador público del Poder Judicial Marco Antonio Palomino formular la nulidad del fallo del Tribunal Constitucional (TC) porque no tiene los cuatro votos exigidos.

Los magistrados Blume, Sardón y Ferrero emitieron un voto conjunto por la liberación, extremo al que se sumó Ramos, aunque con un voto singular por discrepar de los fundamentos de sus colegas.

El abogado constitucionalista Luciano López sostuvo que la tesis de Pérez no es “descabellada”. Es hecho objetivo que Ramos no firmó con Blume y los demás, porque firmó un voto singular (...) Al comparar sus fundamentos con los planteados por Blume, no coinciden en nada", dijo López. “El TC ha dicho que para cumplir sus sentencias debe tomarse en cuenta en qué fundamentos está basada la decisión”, añadió.