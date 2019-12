El último viernes la excandidata presidencial, Keiko Fujimori Higuchi salió del penal anexo de Mujeres de Chorrillos tras pasar 394 días en prisión preventiva, medida establecida por el Poder Judicial, quién determinó que, según la acusación de la Fiscalía, Fujimori Higuchi debía permanecer 36 meses en dicho establecimiento.

Pero, ¿cuáles fueron los hechos que hicieron reducir la pena impuesta?

La prisión preventiva

El 31 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho leyó la resolución que determinó el arresto de Keiko Sofía Fujimori Higuchi quién cumpliría (en ese momento) una pena de 36 meses de prisión preventiva en un penal de la capital.

Asimismo, también estuvieron implicados Vicente Silva Checa (asesor oculto que trabajó con Vladimiro Montesinos), Pier Figari y Ana Herz (como asesores de confianza). De igual manera: Luis Mejía Lecca y Giancarlo Bertini, todos investigados por el Caso Cócteles.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público (MP), la líder fujimorista estaría implicada en el delito de lavado de activos ya que habría disfrazado dinero de origen ilícito a través de actividades proselitistas (cócteles y cenas) con el fin de no declarar los montos recibidos por la empresa brasileña Odebrecht.

Otro punto importante que llevó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato: José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba a la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori es que ésta encabezaría una presunta organización criminal por medio de su partido Fuerza Popular, que tenía mayoría en el último Congreso

Es así que la Fiscalía acusó a Keiko Fujimori de buscar el poder político para su beneficio, viendo demostrado, además, en la elección de Pedro Chávarry como nuevo Fiscal de la Nación. En efecto, según lo dicho por el colaborador eficaz N° 2017-55-7, la lideresa naranja buscaba evitar las investigaciones en su contra.

Finalmente, el juez Concepción Carhuancho determinó los 36 meses de prisión efectiva contra Keiko Fujimori, ya que se consideró que tenerla en libertad solo implicaría una clara “obstaculización de la justicia” y un “entorpecimiento” a la investigación fiscal.

Apelación

El 6 de noviembre del 2018, Giulliana Loza Ávalos, abogada principal de Keiko Fujimori presentó ante la Sala Penal Nacional un recurso de apelación para revocar los 36 meses impuestos a su patrocinada.

Posteriormente, el 3 de enero del presente año, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori ya que consideraba adecuada la medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, considerando pertinente la pena por qué más allá de no ver peligro de fuga, “si concurre el peligro en la obstaculización de la actividad probatoria”.

Hábeas corpus

Sachi Fujimori Higuchi presentó el pasado 9 de julio un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con el cuál buscaba anular la prisión preventiva de 36 meses de su hermana de Keiko Fujimori.

Del mismo modo, Sachi Higuchi demandó al presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, César Sahuanay, juez que ratificó la segunda instancia la orden de prisión preventiva contra Keiko.

Asimismo, la abogada Giulliana Loza consideró qué dicho mecanismo presentado por Sachi fue hecho a nombre de la familia y que “es derecho legítimo que se utilicen todos los mecanismos jurídicos viables para terminar con esta gran injusticia”. Finalmente, fue este recurso el que fue observado y llevado a la votación del TC para finalmente liberar a Keiko Fujimori.

Casación

El 30 de abril la abogada Giulliana Loza llevó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación ya que consideró: “una inobservancia de normas procesales relacionados a los elementos de obstaculización a la justicia, así como a una indebida motivación de la resolución vinculada al peligro procesal y con la naturaleza de lo que se debe considerar un testigo protegido”.

Luego el 5 de julio de este año, se suspendió la revisión del recurso de casación de Keiko Fujimori debido a que el juez supremo provisional Jorge Castañeda se inhibiera de este caso. Tal decisión del magistrado se dio luego de conocerse unos audios en la que se le escucha conversando con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Seguidamente, el 24 de julio se realizó la audiencia de dicho recurso presentado por la defensa legal de Fujimori. Después de escuchar los argumentos de Giulliana Loza y otros abogados de los otros implicados: Pier Figari, Luis Mejía Lecca y Jaime Yoshiyama, la Sala Suprema determinó dictar sentencia para el 9 de agosto.

No obstante, la Corte Suprema no emitió ninguna resolución sobre la medida de casación ya que no se llegó a los cuatro votos necesarios. Los magistrados Iván Sequeiros e Iris Pacheco votaron para declarar infundado el recurso, mientras que Zavina Chávez, Jorge Castañeda y Hugo Príncipe aceptaron el pedido de reducir de 36 a 18 meses la prisión preventiva.

Por último, el 12 de setiembre la jueza Susana Castañeda anunció la resolución de casación interpuesta por Keiko Fujimori donde con cuatro a favor se concluye reducir la pena de prisión preventiva de 36 a 18 meses, siendo la fecha de salida de Fujimori el 30 de Abril del 2019.

Una vez conocido el fallo de la Sala, la defensa de Fuerza Popular así como la abogada Giulliana Loza presentaron otro recurso para declarar infundada la prisión preventiva pero esta fue rechazada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 11 de octubre.

Keiko libre

El 25 de noviembre el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpús presentado por Sachi Fujimori a favor de Keiko. Es así que con los votos de los magistrados: Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Carlos Ramos, la entidad constitucional decidió dejar en libertad a Fujimori. En contra votaron Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

Luego que el TC entregara la orden de liberación de Keiko Fuijimori Higuchi al Poder Judicial. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) recibió la notificación en la que se ordena excarcelarla “de manera inmediata” del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Es así que Keiko Fujimori salió del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos el último viernes luego de pasar 394 días en prisión. Fujimori salió acompañada de su esposo, Mark Vito Villanella, quién pasó 17 días en huelga de hambre.

La lideresa de Fuerza Popular salió y aseguró que se iba a “tomar un tiempo” para reencontrarse con su familia y que más adelante decidirá también en "la segunda etapa de mi vida”

Algunos datos

- Keiko Fujimori recibió 200 mil 200 dólares de la empresa brasileña Odebrecht, según lo corroborado por la Fiscalía que investiga otros “montos multimillonarios” de acuerdo a lo dicho por Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial.

- Asimismo, Fujimori habría "guardado en su residencia” 800 mil dólares en efectivo, según el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exjefe de campaña fujimorista del 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka.

- Dionisio Romero, presidente de Credicorp, confesó la entrega de 3 millones 650 mil dólares “directamente y en la manos” de la propia Keiko Fujimori con el objetivo que esta gane la elección del 2011.

- La Fiscalía por medio de una orden judicial allanó el último viernes las oficinas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en San Isidro con el objetivo de encontrar “todo aquel objeto” que evidencie el apoyo de los empresarios de dicho gremio a las campañas de Keiko Fujimori.