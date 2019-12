Elecciones en el sur: Polémicas propuestas de candidatos al Congreso

Deysi Pari

Eliminar la inmunidad parlamentaria es la propuesta de moda. La mayoría de candidatos al Congreso promete eliminar el beneficio. En Arequipa, los aspirantes del Partido Popular Cristiano (PPC), Vamos Perú, Alianza Para el Progreso (APP), el Partido Morado, Renacimiento Unido Nacional, Todos por el Perú, Perú Patria Segura, Somos Perú, lo han prometido.

La inmunidad dicta que los congresistas “no pueden ser detenidos o presos por sus opiniones, ni procesados o detenidos, sin la autorización previa del Congreso o de la Comisión Permanente”.

En vez de ser vista como una garantía procesal, la inmunidad es vista por la población como un privilegio que encubre a los que cometieron delito. En el disuelto Congreso, fue necesario levantar el beneficio a Edwin Donayre para que cumpla condena de 5 años de cárcel por el “gasolinazo”, al cusqueño Benicio Ríos para que vaya a prisión por 7 años por colusión. A Yesenia Ponce también se le levantó para que sea procesada por falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo.

Propuestas para el debate

Además de la inmunidad, hay planteamientos para el análisis. Por ejemplo, el candidato del partido Vamos Perú, Álvaro Moscoso, propone crear fiscales sanitarios que recaben las denuncias por temas de salud en los hospitales. Moscoso dice que se tendría que instaurar una fiscalía especializada. Al consultarle si esa función no la cumple ya Susalud, señaló que su idea es que recojan de “manera penal” las denuncias.

Víctor Hugo Rivera, de la misma agrupación, señala que gestionará fondos a través de los ministerios de Economía, Salud y Vivienda para que Arequipa tenga dos nuevos megahospitales en el Cono Norte y Cono Sur. Esto pese a que ya hay un proyecto para realizar el nuevo Goyeneche y un nosocomio denominado Maritza Campos en Cono Norte. A esto último, Rivera respondió que no solo es necesario el Goyeneche. El gerente de Salud, Carlos Cuya, objeta esto, ya que ni siquiera se ha terminado esos proyectos.

Tasas de interés y AFPs

Desde el Partido Morado, el aspirante José Núñez Salas propone dos temas: establecer una tasa máxima al cobro de intereses que hacen los bancos por los préstamos. Manifiesta que son altos y esto empobrece a la población. Además, que el Banco de la Nación amplíe su espectro y no solo otorgue créditos a trabajadores estatales, sino también a privados e independientes.

Sobre este punto, el economista Patricio Quintanilla señala que en el Perú rige un sistema de libre mercado, incluso establecido en la Constitución; por lo cual no se pueden poner tasas máximas de intereses. El especialista señala que el hecho de que haya altas tasas de interés se debe a que no hay la suficiente competencia en el sector bancario. “Hay cuatro o cinco bancos grandes, que es una posición casi de oligopolio”.

Quintanilla destaca que lo interesante sí sería que el Banco de la Nación entre a competir y con eso se podría ayudar a reducir la tasa de interés. “Se bajaría no porque se fije, sino porque habría más competencia”.

En el PPC, el candidato Ricardo Ramírez del Villar tiene como primera propuesta la unificación del sistema previsional de pensiones. “En vez de que estén dispersos, todos unificados se puede lograr un mejor rendimiento financiero de los recursos que hay: los individuales, solidarios y los del Estado, por ejemplo, de Pensión 65”.

Quintanilla manifiesta que unificarlos no es lo adecuado. “Juntar dos sistemas que tienen problemas no va a hacer uno bueno. Lo que hay que hacer es mejorar cada uno”. Comentó que el Banco Central de Reserva había propuesto que la ONP funcione como una AFP, pero de índole pública. Es decir, que cada trabajador tenga su propio fondo y no vaya a uno común.

Otros planteamientos

Entre otras ideas, figura la de la candidata Esther Quispe Tapia de Perú Patria Segura. Quiere crear una escuela de formación de serenos para que constituyan un apoyo real a la Policía. Cabe mencionar que el Serenazgo es administrado por cada municipio.

Christian Talavera de APP presentaría un proyecto de ley para que la pensión de los jubilados se equipare a la del sueldo mínimo vital y además crear un impuesto municipal a favor de la Compañía de Bomberos. Dice que el 5% del valor de las entradas a los espectáculos públicos irían a un fondo a favor de los hombres de rojo.

Diego Lazo de Todos por el Perú también pretende legislar sobre la jubilación en el sector público y elevarlo al doble. Señala que el dinero saldría de eliminar la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas que se hace a las mineras. “Seis mil millones es lo que se devuelve anualmente”, manifiesta.v

Cusco: aspirante propone donar sus sueldos

Mediante una declaración jurada notarial , Jorge Varcárcel Salas, aspirante al Parlamento por el partido Vamos Perú, prometió donar sus 17 sueldos si es elegido. Sostuvo que el dinero lo empleará en la construcción de un comedor popular en Cusco.

El aspirante publicó en su cuenta de Facebook el documento. En este se suma 17 veces la cantidad de 15 600 soles, por lo que entregaría 265 000 soles.

VICTOR HUGO RIVERA

PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS AL CONGRESO POR EL PARTIDO MORADO

ALVARO MOSCOSO