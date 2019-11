Los “colectiveros” informales

Insatisfacción del usuario

Marlon Rodríguez, especialista en movilidad sostenible.

Es un problema diverso y una de sus connotaciones acaba de estallar en un sector del transporte, informal dicho sea de paso. Si ampliamos el espectro-problema veremos que aún existe la insatisfacción del usuario que no ve resueltos –hasta hoy- sus problemas de movilidad; y por el otro, el desempleo de un sector de la población del que no se habla y que ve en el taxi-colectivo la oportunidad del trabajo independiente sin importarle lo ilegal que sea este. Ante este mar de insatisfacciones, la informalidad impera con fuerte aceptación de los usuarios que apoyan a este sector que le ha declarado su protesta a la Municipalidad de Lima y demás autoridades del transporte. Es este el panorama.

................................................................

“Un dolor de cabeza”

César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec.

Sin duda el transporte público en general y el informal de manera particular es un dolor de cabeza para automovilistas, pasajeros y peatones. Lo informal es sinónimo de inseguridad. Los colectivos informales que se estima en más de 150.000 son donde mayor riesgo corren sus pasajeros, la cifra de la no denuncia nos esconde la cifra real de víctimas en robos, asaltos, violaciones, secuestros express. Nos acercamos al mes más difícil del año en inseguridad. Aprosec propone por lo menos meditar si tiene que tomar estas unidades. No se confíe ya que los falsos colectiveros se valen de falsas embarazadas o personas de la tercera edad para que suba con confianza y usted no sabe que ellos son parte del grupo delictivo.